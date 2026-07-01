Présidentielle 2027 : entre Gabriel Attal, Edouard Philippe et Bruno Retailleau, les ministres du gouvernement commencent à se positionner

Depuis plusieurs semaines, de plus en plus de ministres ont pris position pour un candidat à la prochaine élection présidentielle. Cependant, entre Gabriel Attal, Edouard Philippe et Bruno Retailleau, d’autres ont appelé à la mise en place d’une primaire.

Une prise de position qui en a étonné plus d’un. A la sortie d’une période caniculaire, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a replacé les enjeux présidentiels au centre du jeu. Invitée de la matinale de France Inter, cette dernière a annoncé qu’elle soutiendrait Edouard Philippe en 2027. «Il est aujourd’hui, plus que les autres, dans la capacité de rassembler largement», a-t-elle déclaré au sujet de l’ancien Premier ministre, qui tiendra son premier meeting de campagne le 5 juillet prochain.

Porte-parole du Gouvernement et ministre déléguée chargée de l'Énergie, Maud Bregeon (@MaudBregeon) annonce soutenir la candidature d'Édouard Philippe pour la prochaine élection présidentielle de 2027.



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Le ralliement de Maud Bregeon au président d’Horizons s’inscrit dans une forme de désobéissance à un souhait de Sébastien Lecornu. En effet, le Premier ministre avait appelé ses ministres à maintenir une distance avec l’élection présidentielle. Toutefois, la porte-parole de l’exécutif a assuré qu’elle n’aurait «aucun rôle opérationnel dans la campagne». Avant de se rallier au maire du Havre, elle avait d’ailleurs appelé, par le biais d’une tribune, cosignée par 90 ministres et parlementaires, à un candidat unique de la droite et centre pour 2027.

D’autres ministres, membres du parti classé au centre-droit soutiendront Edouard Philippe lors du prochain scrutin présidentiel. C’est le cas de Naïma Moutchou (Outre-mer) et Anne Le Hénanff (Numérique).

Un exécutif divisé

Au sein du Conseil des ministres, de plus en plus semblent déjà disposer d’un candidat pour 2027. Si Maud Bregeon a choisi de soutenir Edouard Philippe, Annie Genevard, ministre de l’Agriculture, lui a opposé la candidature de Bruno Retailleau, sans pour autant citer le sénateur. «Je soutiens ma famille politique», a-t-elle déclaré dans un entretien accordé à Sud Radio, sans citer le président des Républicains.

Pour rappel, Annie Genevard avait été suspendue de son parti, comme cinq autres de ses collègues, pour avoir décidé de rester au sein d'un gouvernement de Sébastien Lecornu. Reprenant des propos de la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse, la ministre de l’Agriculture a jugé nécessaire «qu’un seul candidat de la droite et du centre» ne se présente à la prochaine élection présidentielle.

🗳️2027 : @MaudBregeon annonce soutenir @EPhilippe_LH



🗣️@AnnieGenevard : "Un ministre a tout loisir pour soutenir un candidat à la présidentielle (...) Moi, je soutiens ma famille politique. La droite est ce qu'il faut au pays aujourd'hui"



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Avantage Gabriel Attal ?

Ancien Premier ministre et candidat pour le parti présidentiel Renaissance, Gabriel Attal a récemment accumulé les soutiens au sein de l’exécutif. Le 30 mai dernier, lors de son premier meeting de campagne, il a ainsi pu compter sur la présence de Roland Lescure, ministre de l’Économie, David Amiel, chargé des Comptes publics d’Eléonore Caroit, de la Francophonie ou encore de Stéphanie Rist, ministre de la Santé.

Pour l’heure, plusieurs membres du gouvernement, à l’image de Gérald Darmanin, d’Aurore Bergé jusqu’au Premier ministre Sébastien Lecornu n’ont pas choisi leur camp.