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Présidentielle 2027 : toujours divisé, le Parti socialiste soumettra deux propositions à ses militants pour désigner son candidat

Le Parti socialiste est fortement divisé sur le mode de désignation de son candidat pour 2027. [Bertrand GUAY / AFP]
Par Antoine Delplanque
Publié le - Mis à jour le
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Mardi soir, lors d’un bureau national, la direction du Parti socialiste a pris la décision de soumettre deux choix à ses militants, le 9 juillet prochain, quant au mode de désignation de son candidat pour la prochaine élection présidentielle. 

Alors que l’Élysée a tranché la date de la prochaine élection présidentielle, le Parti socialiste peine toujours à choisir son mode de désignation. La formation politique s’est une nouvelle fois réunie ce mardi soir, à l’occasion d’un bureau national. 

Au terme de nouvelles négociations internes, symbole d’un désaccord profond entre les courants, le PS a pris la décision de soumettre deux pistes de stratégie à ses militants, le 9 juillet prochain. Toutes deux visent notamment l’organisation d’une primaire. Les modalités sont cependant différentes. 

Le Premier secrétaire Olivier Faure, partisan d'une primaire avec Les Écologistes et le reste de la gauche hors LFI, a proposé l’organisation d’un «vote ouvert» des militants du Parti socialiste et de Place publique, moyennant une participation de 2 euros au scrutin.

Une seconde option plus large

A contrario, les opposants à Olivier Faure, à l’image de Boris Vallaud, président des députés socialistes à l’Assemblée nationale, préconise une désignation d'un candidat «par les militants du Parti socialiste et des organisations politiques se reconnaissant comme faisant partie du pôle socialiste». Une proposition qui ouvre la porte à Place publique de Raphaël Glucksmann, mais aussi à La Convention, le mouvement politique fondé par Bernard Cazeneuve

Peu importe le mode de désignation qui sera tranché, ce vote des militants serait organisé au mois d’octobre. La contribution demandée n’a pas été décidée.

«De quoi avez-vous peur ?» 

Ce bureau national a révélé les désaccords entre les différents courants du Parti socialiste. Alors que certains élus prônent une participation à la primaire unitaire de la gauche, d’autres sont davantage favorables à un ralliement à Raphaël Glucksmann, le coprésident de Place publique. 

Dans l’attente d’une décision, plusieurs personnalités du parti ont déjà annoncé leur candidature. C’est le cas notamment des députés Jérôme Guedj et Philippe Brun, mais aussi du maire de Saint-Ouen Karim Bouamrane

Alors que les opposants à Olivier Faure ont plaidé pour un vote des militants, le Premier secrétaire a appelé à élargir la liste des participants. «Mais de quoi avez-vous peur», a-t-il demandé à certains cadres du parti à la rose. Une forme d’invective qui a immédiatement poussé Boris Vallaud à lui retourner la question. «Je te retourne la question : est-ce que tu aurais peur des militants socialistes dans les choix qu'ils pourraient faire ?», s’est interrogé le député des Landes. 

Sur le même sujet Présidentielle 2027 : entre Gabriel Attal et Edouard Philippe, comment se positionne le MoDem de François Bayrou ? Lire

Ce dernier a par la suite alerté la direction du parti du retard que celui-ci prenait en peinant à se mettre d’accord. «Les Ecologistes ont leur candidate, pas nous. Horizons a son candidat, pas nous. Renaissance, a son candidat, pas nous. Et le RN a le luxe d'en avoir deux», a-t-il ajouté. 

Face à cette situation de blocage, les formations politiques qui participeront à la primaire unitaire de la gauche, dont le vote est prévu le 11 octobre, à savoir Les Ecologistes, L'Après, Debout et Génération.s, ont fait savoir qu’elles ne soutiendraient pas une candidature «qui ne serait pas issue d’un processus de primaire».

Politiqueprésidentielle 2027Parti socialiste

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