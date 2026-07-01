Procès en appel des assistants parlementaires du RN : Marine Le Pen assure ne pas avoir «peur» à six jours de son jugement

A six jours de la décision de la cour d'appel de Paris, qui déterminera si elle peut concourir une quatrième fois à l'élection présidentielle, Marine Le Pen a confié mercredi qu'elle n'a «pas peur» du jugement à venir.

Une décontraction affichée publiquement moins d’une semaine avant son procès. Alors que la cour d'appel de Paris doit rendre sa décision dans six jours dans le cadre de l’affaire des assistants parlementaires du RN, Marine Le Pen a affirmé mercredi dans un entretien à LCI qu'elle n'a «pas peur» du jugement à venir.

Le grand entretien avec Darius Rochebin https://t.co/QL6HJTBQSV — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 1, 2026

Ce dernier pourrait pourtant la rendre inéligible et ainsi la priver d’une quatrième élection présidentielle. «Quoi qu'il arrive, je ne serai pas morte. Quoi qu'il arrive, je continuerai à mener le combat pour mes idées», a nuancé la cheffe de file du Rassemblement national.

Condamnée en première instance à cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate pour détournement de fonds, Marine Le Pen saura le 7 juillet si cette sanction est confirmée en appel. Trois ans de prison, dont un ferme sous bracelet électronique, ainsi qu'une amende de 100.000 euros ont également été requis à son encontre.

Toute peine d'inéligibilité supérieure à deux ans l'empêcherait de se présenter à la présidentielle, auquel cas son dauphin Jordan Bardella, président du RN, porterait les couleurs du parti à cette élection.

«Cela ne dépend plus de moi», a reconnu Marine Le Pen, tout en affichant sa sérénité. «Non, je n'ai pas peur. La peur est un sentiment qui ne m'est pas familier. Quand on mène un combat comme je l'ai mené, et comme je continue à le mener, et comme je continuerai quoi qu'il arrive à le mener, la peur n'a pas sa place», a déclaré celle qui a déjà promis de faire campagne aux côtés de Jordan Bardella dans tous les cas de figure.