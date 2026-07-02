Bagarres, portes forcées, interventions de police... Les grandes ventes de climatiseurs et ventilateurs chez Lidl dégénèrent dans plusieurs magasins

Alors qu'une nouvelle vague de chaleur s'apprête à frapper la France, l'enseigne Lidl organise ce jeudi une grande vente de climatiseurs et ventilateurs. De quoi déclencher une cohue dans plusieurs magasins, nécessitant des interventions de police.

La ruée vers l'air. Après l'annonce d'une grande vente de climatiseurs et ventilateurs à des prix attractifs dans les magasins Lidl ce jeudi, 200.000 unités au total, de nombreuses scènes de chaos ont été observées dans les supermarchés. Bagarres, portes forcées, files d'attentes interminables... Alors que la canicule signe en fin de semaine son grand retour, les esprits se sont échauffés pour tenter de se procurer les précieux appareils.

C'était notamment le cas ce matin à Nanterre avant même l'ouverture prévue à 8h, où devant les portes automatiques s'entassaient les potentiels clients, venus nombreux pour tenter de profiter de climatiseurs et de ventilateurs à des prix défiant toute concurrence, allant de 13,49 euros pour des ventilateurs de table jusqu'à 179,00 euros pour un climatiseur mobile.

Qui sème le vent... récolte la tempête

Sur les réseaux sociaux, les vidéos de bagarres et autres scènes d'anarchie pullulent depuis ce jeudi matin, s'arrachant à la sueur de leur front les derniers cartons contenant des climatiseurs. Alors qu'à l'aube, les rayons du magasin Lidl de Nanterre (Hauts-de-Seine) sont habituellement calmes, des centaines de personnes s'y sont précipités, allant jusqu'à arracher la porte du magasin pour tenter d'attraper le peu d'appareils rafraîchissants mis à disposition, forçant la police à intervenir.

Les climatiseurs et ventilateurs sont pris d'assaut au Lidl de Nanterre.



La porte du magasin a été arrachée, quelques bagarres.



La police vient d'arriver sur place.#Lidl#Canicule#Nanterrepic.twitter.com/62Flt6gxZP — Luc Auffret (@LucAuffret) July 2, 2026

«5h52 et on est déjà 17 personnes devant Lidl en train d'attendre la clim. On nous a fait signer une feuille d'arrivée. Franchement, si vous êtes en chemin, faites demi-tour», peut-on lire sur le réseau social X. Certains magasins n'avaient d'ailleurs pas été approvisionnés, de quoi déclencher la colère des internautes ayant patienté parfois plusieurs heures devant les supermarchés. «Ça criait, poussait les personnes âgées et femmes enceintes mais pas de climatiseur. Bravo LIDL», a partagé une jeune femme sur son compte.

FLASH | Compilation des scènes de chaos chez Lidl après l’arrivée massive de climatiseurs et ventilateurs ce matin. pic.twitter.com/0RHxYncyN6 — French Report (@french_report78) July 2, 2026

«Aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il y avait une grosse promo en quantité limitée sur les ventilateurs et les clim à Lidl en France, alors je suis allée faire la queue avant l'ouverture, mais c'était vraiment dingue ! Les gens se battaient comme des bêtes, hurlaient, se poussaient, s'injuriaient, on aurait dit la fin du monde... Moi aussi, avec mon gros ventre à terme, j'ai été complètement bousculée, j'ai eu peur et je suis partie», a écrit sur X une femme enceinte, venue dans l'espoir de passer la prochaine vague de chaleur au frais.

Avec une montée des températures historique en France depuis le moins de juin, les grandes enseignes ont vu leurs ventes de climatiseurs et de ventilateurs atteindre des sommets jamais vus auparavant. Au moins «30.000» appareils ont été vendus chez Carrefour sur la seule journée du lundi 22 juin, où le mercure frôlait les 40 degrés, soit «1.000 fois plus qu’une journée normale », avait indiqué le PDG du groupe Alexandre Bompard.