Départs en vacances : voici les régions où Bison Futé voit rouge pour ce premier week-end de juillet

Cette fin de semaine marque les premiers grands départs des vacances d'été. Les journées du vendredi 3 juillet et du samedi 4 juillet seront très chargés, avec de nombreux ralentissements attendus.

Le début des vacances est là, accompagné de ses traditionnels embouteillages sur les routes. Dans son bulletin prévisionnel, Bison Futé signale que les journées de vendredi et samedi seront très chargés sur les routes.

Le trafic sera «très dense» dès ce vendredi 3 juillet en fin de matinée. Dans le sens des départs, il y aura d'importants ralentissements sur les routes desservant le quart Nord-Est, la côte Atlantique, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la côte méditerranéenne.

Bison Futé voit rouge en Île-de-France, en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. Ces axes devraient se charger au fur et à mesure de la journée et entraîner des embouteillages. Dans le sens des retours, quelques ralentissements sont à prévoir sur les routes du Nord et du Grand-Ouest.

© Bison Futé

Trafic chargé dans le sens des départs dans toute la France

Pour la journée de samedi, du monde est attendu sur les routes dans le sens des départs et bordant la côte atlantique, celles desservant la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que le pourtour méditerranéen, et ce tout au long de la journée.

En Île-de-France, «des ralentissements devraient apparaître relativement tôt dans la matinée notamment sur l’autoroute A10 et dans une moindre mesure sur l’autoroute A6», précise Bison Futé. Une augmentation du trafic sur ces axes est attendue en milieu de matinée, renforçant ainsi ces difficultés qui pourraient perdurer jusqu’en milieu d’après-midi. L’autoroute A13 devrait également être très sollicitée dès le milieu de la matinée.

©Bison-Futé

Les routes seront beaucoup moins chargées dimanche, en particulier dans le sens des départs. Quelques congestions devraient se concentrer autour de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du milieu de l'après-midi jusqu'en début de soirée.

Dans le même temps, les autoroutes A10, A6 et A13 connaîtront quelques difficultés de circulations dans le sens des retours.