«DiscoverEU» : comment fonctionne ce programme destiné aux jeunes pour voyager gratuitement en train dans toute l’Europe

Depuis ce mercredi 1er juillet, plusieurs dizaines de milliers de jeunes Européens peuvent parcourir gratuitement le continent en train grâce à un dispositif financé par l'Union européenne : DiscoverEU.

Parcourir l’Europe en train gratuitement, c’est possible. C’est ce que propose le dispositif DiscoverEU, un programme lancé en 2018 à l'initiative du Parlement européen qui propose à chaque session (2 fois par an) près de 40.000 titres de transport afin d’explorer le continent européen.

Les candidats sélectionnés pourront, dans le cadre de cette session estivale, voyager entre le 1er juillet 2026 et le 30 septembre 2027, pendant une durée maximale de 30 jours, grâce à un pass Interrail donnant accès à la plupart des trains circulant en Europe, ainsi qu'à certains ferries et autocars.

En complément de ce pass, ces derniers bénéficient également d'une carte «jeunes» européenne DiscoverEU, leur permettant d’accéder à de nombreuses réductions sur des visites culturelles, des activités d'apprentissage, des activités sportives, des transports locaux, le logement ou encore la nourriture.

Comment et qui peut en bénéficier ?

Pour cette session estivale, dont les candidatures ont eu lieu entre le 8 et 22 avril 2026, 40.898 billets ont été distribués, dont 5.660 attribués à des candidats français.

Mais pour espérer décrocher l'un de ces précieux pass, plusieurs conditions s’imposent. Tout d’abord, les candidats doivent rentrer dans une tranche d’âge définie par le programme, qui pour cette nouvelle édition concerne les jeunes nés entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008 inclus.

Par ailleurs, la date de naissance ne suffit pas : il faut également être citoyen ou résident légal de l’un des 27 États membres de l’Union européenne, ou de l’un des six pays associés au programme Erasmus+ (l’Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Serbie et la Turquie).

Si ces critères sont respectés, les candidats peuvent alors déposer leur candidature sur le site de l’UE. Lors de cette étape, il leur suffit de compléter un formulaire, de répondre à un quiz de cinq questions de connaissances générales sur l'Union européenne ainsi que de présenter leur projet de voyage. Un comité d'évaluation établit ensuite le classement des candidats en fonction de leurs réponses, de leurs dates d'inscription et des quotas attribués à chaque pays.

Un dispositif victime de son succès

Selon la Commission européenne, qui pilote ce programme, DiscoverEU permet aux jeunes de «développer leur sentiment d'appartenance à l'Union européenne, de découvrir la diversité culturelle du continent, de créer des liens avec d'autres Européens et de mieux comprendre l'histoire commune des États membres».

Fort de son succès, ce dernier, qui est désormais pleinement intégré à Erasmus+, a déjà organisé depuis son lancement quatorze sessions de candidature et permis à 472.843 jeunes de voyager gratuitement à travers l'Europe. En avril 2025, un peu plus de 35.700 billets avaient déjà été distribués.

Lors de la dernière session en octobre 2025, les Italiens ont été les plus nombreux à déposer un dossier, avec 42.744 candidatures, devant les Allemands (39.353) et les Polonais (23.459). Les chances de sélection varient toutefois selon les nationalités : en 2026, 28,8 % des candidats français ont obtenu un pass, contre seulement 22,1 % des Espagnols, en raison d'un quota plus limité.

Alors qu’une nouvelle session est ouverte tous les six mois, la prochaine se déroulera du 1er au 15 octobre 2026 pour toutes personnes nées en 2008.