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«Il faut être totalement libre» : Marine Le Pen exclut de faire campagne en 2027 avec un bracelet électronique

Marine Le Pen a été condamnée en première instance à cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, pour détournement de fonds. [ REUTERS/Abdul Saboor]
Par CNEWS
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La cheffe des députés RN Marine Le Pen a jugé mercredi qu’il serait impossible pour elle de faire campagne pour la prochaine présentielle «avec un bracelet électronique». 

Une décision de justice cruciale pour le Rassemblement national. A six jours de son jugement en appel, qui déterminera si elle peut se présenter à la présidentielle, Marine Le Pen a affirmé mercredi, sur LCI, qu'elle n'a «pas peur» de la décision de la cour d'appel. 

Condamnée en première instance à cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, pour détournement de fonds dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front national, l’ancien nom du parti, Marine Le Pen encourt la même sanction en appel. 

Si cette peine est confirmée le 7 juillet, il lui sera impossible de retenter sa chance. Auquel cas son dauphin Jordan Bardella, président du RN, portera les couleurs du parti à cette élection.

Une contrainte majeure

Pour espérer pouvoir participer à la compétition, il faudrait que la sentence soit réduite à deux ans ou moins d'inéligibilité. Mais la cheffe des députés RN encourt également quatre ans de prison, dont un ferme sous bracelet électronique. 

Une contrainte dissuasive à ses yeux. «S'il s'agit de m'autoriser à être candidate, mais de m'empêcher en réalité de mener une campagne tout à fait librement, vous entendez bien que ça ne sera pas possible», a-t-elle déclaré. Du haut de sa triple expérience en la matière, elle a considéré que «quand on est un candidat à la présidentielle, il faut être totalement libre de ses mouvements» et qu'elle ne peut pas «dépendre d'un magistrat». 

Sur le même sujet Procès en appel des assistants parlementaires du RN : Marine Le Pen assure ne pas avoir «peur» à quelques jours de son jugement Lire

Fixant elle-même les conditions de sa candidature, Marine Le Pen s'en remet à ses juges, et leur renvoie au passage leur lourde responsabilité. «Ça ne dépend plus de moi. Je mesure le poids qui doit peser aujourd'hui sur les épaules des magistrats», a-t-elle ajouté.

Politiqueprésidentielle 2027Marine Le Pen

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