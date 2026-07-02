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Incendies dans le sud de la France : déjà 900 hectares brûlés entre l’Hérault et l’Aude, un autre feu toujours en cours à Lançon-Provence

Un important incendie s’est déclaré dans l’Hérault, mercredi après-midi, avant de se propager au département voisin de l’Aude. [Idriss Bigou-Gilles / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
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L’Hexagone a été touché par des incendies majeurs qui se sont déclarés mercredi 1er juillet, dans les Bouches-du-Rhône, le Var et entre l’Hérault et l’Aude. Si certains feux ont pu être fixés dans la nuit, les sapeurs-pompiers luttent toujours contre les flammes dans certains secteurs.

La France en proie aux flammes. Après une vague de canicule éprouvante, le mois de juillet s’ouvre avec les premiers feux de la saison estivale. Plusieurs territoires de l’Hexagone ont été touché. Six départements ont été placés en alerte maximale par Météo-France, ce jeudi 2 juillet, à savoir les Pyrénées-Orientales, l’Aude, l’Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. 

Un important incendie s’est notamment déclaré dans l’Hérault, mercredi après-midi, avant de se propager au département voisin de l’Aude. La surface parcourue par l’incendie est estimée à 900 hectares environ, ce jeudi matin. D’importants dispositifs et moyens ont été déployés dans la nuit pour combattre les flammes.

«Jusqu’à 800 sapeurs-pompiers au plus fort de l’épisode, soit 27 groupes d’intervention feux de forêt, 150 véhicules ainsi qu’une trentaine de gendarmes», a précisé la préfecture de l’Aude par voie de communiqué. Un avion DASH a également été déployé sur la zone sinistrée, dans la matinée. 

Le danger reste très élevé dans l’Aude

Les autorités ont appelé à faire preuve vigilance et d’éviter le secteur afin de faciliter l’intervention des secours. Les conditions climatiques s’annoncent, en effet, défavorables, les prévisions faisant état de risques de vent devant se renforcer en fin de matinée, pouvant atteindre jusqu’à 60km/h. 

«Le danger reste très élevé dans tout le département de l’Aude avec une vigilance particulière sur le littoral», a indiqué la préfecture. Tous les massifs du département sont fermés à compter de ce jeudi. Plusieurs routes départementales ont été coupées à la circulation dans le secteur de l’incendie, dont la RD 5, la RD 605, et la RD 67. 

Un incendie toujours en cours à Lançon-Provence

Deux incendies se sont également déclarés à Rognac et Lançon-Provence, deux villes des Bouches-du-Rhône, situées à une cinquantaine de kilomètres au nord de Marseille, mercredi. Si les pompiers ont réussi à fixer le feu de Rognac durant la nuit, ils luttent toujours pour circonscrire l’incendie de Lançon-Provence, ce jeudi matin. La surface parcourue par celui-ci est estimée à 260 hectares. 

Le feu n’est toujours «pas fixé sur le flanc droit, mais stabilisé sur le flanc gauche, en protection de toutes les habitations», ont fait savoir les pompiers des Bouches-du-Rhône. Plus de 250 pompiers et deux Canadairs ont été déployés pour lutter contre cet incendie. Si aucune victime civile n’est à déplorer, deux sapeurs-pompiers ont été évacués «après un coup de fumée sans gravité», ont indiqué les autorités. 

Les conditions climatiques s’annoncent également défavorables dans la zone, une hausse des températures et un fort vent étant attendus ce jeudi. Les secours mettent en garde contre la présence de «réactivations importantes».

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Enfin, un incendie a parcouru une trentaine d’hectares dans le Var, à Fréjus, mercredi. Les flammes ont pu être fixées dans la soirée. Plus de 2.000 personnes qui logeaient dans des campings situés dans la zone ont toutefois été évacuées à titre préventifs 

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