Les Rencontres économiques d'Aix : le monde entrepreneurial français se retrouve pour trois jours de débats à dix mois de la présidentielle

Jeudi 2 juillet s’ouvre, jusqu’au samedi 4 juillet, la 26e édition du forum «Les Rencontres économiques» d’Aix-en-Provence. 420 intervenants et 8.000 participants sont attendus, dont des responsables politiques, à dix mois de l’élection présidentielle.

C’est le rendez-vous économique incontournable de l’année, le forum «Les Rencontres économiques» d’Aix-en-Provence s’ouvre jeudi 2 juillet. Pendant trois jours, économistes, chefs d’entreprise, responsables politiques, universitaires, syndicats et ONG vont pouvoir débattre. 55 pays sont représentés et 90 sessions et débats sont organisés.

Cette édition sera marquée par le contexte économique et géopolitique particulièrement tendu en ce moment. D’ailleurs, le thème de cette édition 2026, autour duquel les 420 intervenants et les 8.000 participants débattront, est : «Naviguer dans un monde sans repères».

«Naviguer dans un monde sans repères» : repenser l’équilibre du monde

«Le monde semble avoir perdu ses repères : tensions géopolitiques, bouleversements économiques, défi climatique, fragmentation des sociétés», a déclaré Jean-Hervé Lorenzi, président des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence.

En effet, le forum s’inscrit dans un contexte géopolitique particulièrement tendu, à quelques mois de l’élection présidentielle de 2027. Le thème «Naviguer dans un monde sans repères» semble donc être parfaitement adapté.

Sur le fond, les Rencontres aborderont les grands défis contemporains, à savoir : rester compétitif à l’ère de l’intelligence artificielle, clarifier l’action climatique dans un contexte de tensions énergétiques, développer une autonomie stratégique européenne face aux grands blocs chinois, russe et américain, maîtriser les finances publiques et renforcer la cohésion des territoires.

Les personnalités présentes

Afin d’enrichir et de guider les débats autour de ces défis, de nombreuses personnalités du monde entier ont été invitées. Parmi elles, on retrouve Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, Jean Castex, PDG de la SNCF, Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, Philippe Aghion, prix Nobel d’économie 2025, Khaled El-Enany, directeur général de l’Unesco, et d’autres encore.

Mais, à moins d’un an du scrutin, l’élection présidentielle approche à grands pas et les candidats l’ont bien compris. Gabriel Attal, du parti Renaissance, Édouard Philippe, du parti Horizons, mais également Marine Tondelier, secrétaire générale des Écologistes, sont attendus à Aix. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, fera lui aussi le déplacement dès demain.

Toutes ces personnalités vont pouvoir confronter leurs points de vue à propos des grandes transitions mondiales, sur des thèmes allant de la géopolitique à l’innovation, en passant par la finance.

La jeunesse pour thème

La 26e édition tournera aussi son regard vers la jeunesse. Parrainés par Philippe Aghion, prix Nobel 2025, les 150 jeunes du programme Jeunesse(s) apporteront leur réflexion dans six agoras, avec comme point de départ l’enquête réalisée par Elabe auprès de 5.000 jeunes de 15 à 29 ans.

Ces agoras structureront leurs échanges avec des décideurs, experts et représentants institutionnels, accompagnés par un conseil scientifique.

Pour rappel, le forum est accessible gratuitement sur place ou en ligne.

