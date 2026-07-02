Marseille : deux incendies en cours au nord de la ville

Depuis ce mercredi soir, deux incendies sont en cours à une vingtaine de kilomètres de Marseille (Bouches-du-Rhône), dans les villes de Rognac et Lançon-Provence. 235 hectares ont déjà brûlé.

Inquiétude près de Marseille. À Rognac et Lançon-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, deux incendies ne cessent de gagner du terrains, aidés par d’importantes bourrasques de vent et des fortes chaleurs.

Selon les pompiers du département, vers 00h30, les feux n’étaient toujours pas fixés et avaient déjà parcouru environ 200 hectares à Lançon, dans un massif forestier, et 35 à Rognac. D’importants moyens terrestres ont été dépêchés sur les lieux, en attendant de pouvoir utiliser des appareils aériens, interdits de voler la nuit.

Ainsi, quelque 400 d'entre eux et au moins 150 engins sont mobilisés sur ces deux incendies qui ne se sont, pour le moment, pas encore rejoints alors que les deux villes sont éloignées l'une de l'autre d'une vingtaine de kilomètres.

La départementale D10 a par ailleurs été coupée en prévention et pour faciliter le travail des pompiers.

Plusieurs sites sensibles

Des évacuations préventives ont été ordonnées sur ces deux villes, afin de protéger les habitants mais également les «sites industriels sensibles» autour de Rognac, notamment autour du golfe de Fos-sur-Mer occupé par une des plus grandes zones industrielles d'Europe, dont une trentaine de sites sont classés Seveso 2 (activités dangereuses).

Contactés par l'AFP, les pompiers ont estimé avec prudence que l'incendie de Rognac «était en bonne voie» mais que celui de Lançon-Provence était «plus en mouvement» et se dirigeait vers des zones résidentielles.

Ce mercredi, six départements du sud de la France (Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône et Vaucluse) avaient été placés en «danger très élevé» d’incendies par Météo-France.

Face à ce risque, de nombreux massifs forestiers, notamment du Var et des Bouches-du-Rhône, étaient interdits d’accès ce même jour. 22 des 25 massifs de ce dernier seront par ailleurs fermés ce jeudi également et leur accès totalement interdit.