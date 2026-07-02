Météo : quel temps va-t-il faire pour le premier week-end des vacances d'été ?

Pour le début des vacances d'été, le soleil sera au rendez-vous sur toute la France. Les prévisions de Météo-France annoncent deux très belles journées.

Quoi de mieux qu'un grand soleil pour lancer le début des vacances d'été ? Les prévisions de Météo-France annoncent un très beau temps pour les journées de samedi 4 et dimanche 5 juillet.

Il n'y aura pas un nuage à l'horizon ce samedi, et ce, sur tout le territoire hexagonal. Les températures le matin se situeront entre 19 °C à Brest et 30 °C à Perpignan. L'après-midi, elle seront comprises entre 23 °C à Brest toujours, et 35 °C attendus à Montpellier.

©Météo-France

Contrairement à l'épisode caniculaire qu'a connu la France à la fin du mois de juin, les températures redescendront dans la nuit : il fera 14 °C à Chaumont, 18 °C à Tours et 20 °C à Paris.

Une semaine ensoleillée à venir

Le soleil continuera de briller dimanche, avec cependant quelques nuages attendus dans quart nord-est du pays. Le mercure grimpera jusqu'à 32 °C dès le matin à Perpignan, la minimale étant de 21 °C, à Brest et Cherbourg. Il fera chaud l'après-midi : 37 °C à Montpellier, 35 °C à Bordeaux, et 33 °C à Montélimar et Toulouse.

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Le début de semaine prochaine devrait être similaire, avec un grand soleil sur la majeure partie du territoire, et des températures estivales.