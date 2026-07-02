Schisme de la Fraternité Saint-Pie X : qu’entraîne l’excommunication décrétée par le Vatican ?

Au lendemain de la consécration de quatre nouveaux évêques par la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX) sans l’accord du pape Léon XIV, le Vatican a officiellement annoncé ce jeudi 2 juillet l’excommunication des «ministres sacrés appartenant à la Fraternité», après la célébration de ce rite «de nature schismatique». Voici ce que signifie et entraîne cette grave sanction canonique.

Une très rapide réaction du Saint-Siège. Après la consécration «de nature schismatique» de quatre évêques par la Fraternité Saint-Pie X, le Vatican a décrété l’excommunication des intéressés. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette grave sanction canonique.

«Malgré les admonestations adressées au supérieur général de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, l'évêque Alfonso de Galarreta, ayant accompli un acte de nature schismatique par la consécration épiscopale de quatre prêtres, sans mandat pontifical et contre la volonté du Souverain Pontife», indique le décret signé par le cardinal Víctor Manuel Fernández, préfet du dicastère pour la Doctrine de la Foi, qui précise que cet acte entraîne «ipso facto l'excommunication latae sententiae réservée au Siège apostolique.»

Qu’implique une excommunication ?

Dans les faits, «l’excommunication est une peine médicinale, une "censure", qui exclut la personne visée de toute participation au culte, tant comme fidèle que comme ministre», a expliqué à CNEWS, un prêtre sous couvert d’anonymat.

«Cette peine est infligée en vertu du droit de l'Église pour manifester la gravité de certains actes (comme rompre le secret de la confession, profaner le Saint-Sacrement, agresser physiquement le Pape...), et vise à amener la personne à se repentir», a-t-il ajouté.

L’excommunication entraîne de nombreuses sanctions annexes pour la personne qui en est frappée. Ces dernières sont listées dans le Code du droit canonique par le canon n°1331.

Ainsi, la personne frappée d’excommunication ne peut plus recevoir les sacrements de l’Église catholique (baptême, communion, confirmation, confession, mariage, ordination, sacrement des malades), ni célébrer le Sacrifice de l’Eucharistie et les autres sacrements pour les ministres du culte.

Elle ne peut par ailleurs plus «administrer les sacramentaux et célébrer les autres cérémonies du culte liturgique» ni «prendre part activement aux célébrations», mais aussi «exercer des offices, des charges, des ministères et des fonctions ecclésiastiques».

Un schisme au cœur de la sanction

C’est le fait d’avoir ordonné de nouveaux évêques sans mandat du pape qui a valu aux évêques qui ont ordonné et ceux qui ont été ordonnés une excommunication automatique.

Cet acte a par ailleurs été considéré comme un schisme par le Vatican, c’est-à-dire que la FSSPX a constitué une église indépendante de Rome. Cette transgression entraîne donc également une excommunication pour tous les membres de la FSSPX (évêques, prêtres, diacres, séminaristes et religieux associés) ainsi qu'aux fidèles qui adhèrent formellement au schisme.

Ce schisme entraîne une autre sanction, celle rendant invalides les sacrements du mariage et de la confession, qui dépendent de l'autorité de l'évêque du lieu, ou d'une grâce du Souverain pontife.

Ainsi, les grâces accordées par le pape François en 2015 et 2017, qui avaient reconnu la validité des confessions puis des mariages au sein de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, sont annulées par la sanction du Vatican. La mesure n'est néanmoins pas rétroactive.

L’excommunication n’est toutefois pas la plus lourde peine qui peut être infligée par l’Église catholique, puisqu’en cas de repentir sincère, elle peut être levée, comme l’indique la note explicative du décret.

«L’Église, telle une mère attentionnée, accueillera avec une affection sincère et une vive sollicitude tous ceux qui souhaitent revenir à la pleine communion», est-il ainsi écrit.