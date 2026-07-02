Sébastien Lecornu : quand la motion de censure contre son gouvernement pourrait-elle être examinée ?

Alors que les députés écologistes, soutenus par leurs collègues insoumis, s’apprêtent à déposer une motion de censure contre Sébastien Lecornu, celle-ci serait soumise à un vote la semaine prochaine, a annoncé ce jeudi la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet.

Vers une éviction de l’exécutif ? Ce jeudi, le groupe Écologiste à l’Assemblée nationale devrait déposer une motion de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu. Celle-ci a pour objet de dénoncer «l’impréparation de l’État, à la fois face à la canicule actuelle, mais surtout face à la canicule qui arrive», a justifié la députée Cyrielle Chatelain, présidente du groupe.

Afin de récolter les 58 signatures nécessaires au dépôt d’une motion de censure, le groupe écologiste, composé de 38 élus, devrait compter sur le soutien des membres de La France insoumise, également désireux de sanctionner le gouvernement. Invitée sur RTL ce jeudi, la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a indiqué que cette motion serait examinée lundi prochain, dès 14 heures.

Des chances d’aboutir ?

Fruit également d’une virulente passe d’armes entre Sébastien Lecornu et Cyrielle Chatelain mardi à l’Assemblée nationale, cette motion de censure devra bénéficier de l’appui des socialistes et du Rassemblement national pour faire tomber le gouvernement.

Pour l’heure, le Parti socialiste n’a pas donné de consigne de vote quant à cette disposition. Une décision devrait être prise la semaine prochaine. Toutefois, de nombreux députés PS se sont montrés dubitatifs quant à une censure du gouvernement dans une période de crise, à la fois climatique, budgétaire et internationale.

Du côté du RN, le vice-président du parti Sébastien Chenu, élu du Nord, a indiqué, lors d’une conférence de presse qu’il n’entendait pas «rendre service aux députés écologistes». «Ils beaucoup de bruit pour masquer la faiblesse de leurs propositions face au dérèglement climatique», qui est «censé être leur première préoccupation», a-t-il jugé. Le vice-président de l’Assemblée nationale a estimé que «le vrai rendez-vous, motion de censure ou pas» serait plutôt «à la rentrée avec le budget».