«Un grand flic» : l’ancien chef du Raid, Christian Lambert, est mort à l’âge de 80 ans

Christian Lambert, ancien patron du RAID à la tête des opérations ayant conduit à l’interpellation d’Yvan Colonna, et ancien préfet de Seine-Saint-Denis, est décédé à l’âge de 80 ans, a annoncé jeudi le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez.

La disparition d’une figure des forces d’intervention d'élite. Ce jeudi 2 juillet, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a annoncé la mort de Christian Lambert, ancien patron du RAID, à l’âge de 80 ans. «Je salue la mémoire d’un grand flic, d’un grand préfet et d’un ami. J’ai une pensée émue pour sa famille, ses proches, et tous ceux qui, comme moi, ont eu l’honneur de travailler pour lui et à ses côtés», a exprimé le locataire de Beauvau.

J’apprends la triste nouvelle du décès de Christian Lambert. Je salue la mémoire d’un grand flic, d’un grand préfet et d’un ami.



J’ai une pensée émue pour sa famille, ses proches, et tous ceux qui, comme moi, ont eu l’honneur de travailler pour lui et à ses côtés. — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) July 2, 2026

Christian Lambert avait été le patron du RAID de 2002 à 2004, où il avait dirigé les opérations ayant conduit à l'arrestation en 2003 d'Yvan Colonna, condamné ensuite pour le meurtre du préfet Claude Erignac. «Chef de service, il n’hésite pas à prendre part aux opérations», s’est ému le RAID, dans un hommage publié sur son site internet.

«Le Panda»

Christian Lambert était également un proche de Nicolas Sarkozy. L’ancien chef de l’État qui le surnommait «le Panda», avait notamment nommé cette figure de la police préfet de Seine-Saint-Denis entre 2010 et 2013.

Il est ensuité devenu le «Monsieur ZSP», pour «zones de sécurité prioritaire», du gouvernement, puis avait exercé comme directeur de la sûreté de la SNCF.