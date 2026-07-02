«Un redressement budgétaire de grande ampleur» : l’OCDE presse la France de rétablir ses finances

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié son étude «France 2026» mardi 30 juin. Dans son rapport, elle recommande au pays d’opérer «un redressement budgétaire».

La France a intérêt à se reprendre si elle ne veut pas continuer de s’enfoncer au niveau de ses finances publiques. L’OCDE a publié son étude économique sur la situation française et les résultats ne sont pas au rendez-vous. À travers ses conclusions, l’organisation adresse à Paris plusieurs recommandations. Le plus important est qu’«il est nécessaire de poursuivre le redressement des comptes publics de la France pour préserver la viabilité de la dette».

Un point sur l’économie française

Le redressement des finances publiques est donc une priorité. Et pour cause, le déficit budgétaire a continué de se creuser en France, atteignant 5,1% du produit intérieur brut (PIB) pour l’année 2025, soit un niveau nettement supérieur à la moyenne européenne, établie à 3,1%. Même constat pour la dette publique, qui a continué d’augmenter depuis vingt ans, pour atteindre 115,5% du PIB en 2025. L’OCDE estime même qu’elle atteindrait 120,9% du PIB en 2027 si la France continue dans cette voie.

Alors, avec un coût de la dette qui, de surcroît, a lui aussi augmenté, l’OCDE a appelé la France à se reprendre si elle ne veut pas continuer à creuser son déficit budgétaire. «Il est nécessaire de poursuivre le redressement des comptes publics pour préserver la viabilité de la dette, en particulier par le biais de réformes destinées à réduire les dépenses publiques», insiste l'Organisation dans son compte-rendu.

Fin mars, celle-ci s’établissait déjà à 3.536,1 milliards d’euros, soit 117,5% du PIB, contre 115,5 % fin 2025, donc. L’organisation affirme ainsi qu’avec un tel déficit, il est impossible de stabiliser la dette française. Lors d’une conférence, le secrétaire général de l’OCDE est même allé jusqu’à révéler que «les coûts d’emprunt figuraient maintenant parmi les plus élevés de la zone euro. Si rien n’était fait, la dette publique pourrait atteindre 203% du PIB d’ici à 2050».

Réduire les dépenses publiques, c’est la priorité

Logiquement, les dépenses publiques françaises sont par ailleurs trop élevées «en comparaison internationale». En 2025, celles-ci ont atteint 57,2% du PIB, soit 7,4 points de pourcentage de plus que la moyenne de la zone euro. «Les dépenses de la France sont supérieures à celles de la zone euro dans toutes les grandes catégories de dépenses, en particulier celles des retraites, de la santé et des affaires économiques», pointe l'Organisation.

L’OCDE conseille donc au gouvernement français de s’attaquer en priorité aux dépenses fiscales «inefficaces». L’Organisation a estimé que cela pourrait améliorer le solde budgétaire de «0,5 point de PIB à court-moyen terme» et de «1,2 point à moyen-long terme».

Cependant, l’Hexagone se heurte à un mur, compte tenu des contraintes politiques et sociales actuelles. L’étude indique tout de même qu’il est préférable de fournir un effort dans ce sens plutôt que de continuer à augmenter ces dépenses et, donc, les taux de prélèvements obligatoires, qui handicaperaient fortement la croissance.

La réforme des retraites à reprendre

Sujet sensible : la réforme des retraites. Ce n’est pas un secret, les retraites pèsent lourd dans les finances publiques françaises. Elles représentent 13,8% du PIB, ce qui est nettement supérieur à la moyenne de l’OCDE, établie à 9,9%.

Pourtant, l’étude les pointe directement du doigt comme l’une des clés qui pourrait ouvrir la porte des solutions. L’OCDE recommande de «reprendre la réforme des retraites à partir de 2028». Elle évoque également un «gel de l’indexation des pensions pour les retraités aux revenus élevés».

Dans la même optique, au vu du vieillissement de la population française, les retraités sont de plus en plus nombreux. L’étude a donc mis en avant une solution qui ne devrait pas faire plaisir aux pensionnés les mieux lotis.

L’Organisation suggère d’aligner les prélèvements sociaux des retraités ayant des revenus élevés sur ceux des actifs, et de supprimer l’abattement fiscal de 10% sur les pensions. Cette mesure rapporterait environ 0,2 point de PIB, selon ses estimations.

un système fiscal à repenser

La France est très friande des impôts. Néanmoins, d’après l’OCDE, la solution ne résiderait pas dans leur augmentation. Le ratio impôts/PIB de la France est l’un des plus élevés de la zone OCDE, s’établissant à 43,8% en 2023, soit environ dix points de pourcentage de plus que la moyenne des 38 pays membres de l’organisation.

En effet, l’étude souligne que «les prélèvements étaient trop élevés et fortement axés sur les revenus du travail». Pour réduire la dette, il faut passer par la croissance. Toujours selon les analyses de l’OCDE, les économistes ont donc suggéré de «repenser le système fiscal pour soutenir la croissance inclusive et les recettes».

Dans un premier temps, le rapport souligne l’importance d’une réaffectation des impôts et des incitations fiscales en vue de rééquilibrer le mix fiscal et d’accroître l’efficience du système. Dans un second temps, une fois que les dépenses auront été réduites, les auteurs conseillent d’opérer une réduction des taux sur les prélèvements les plus distorsifs afin de renforcer l’investissement et l’emploi.