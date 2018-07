Ile-de-France : le top 5 des plages urbaines

C’est la capitale qui a lancé le mouvement en 2002. En faisant installer sur les quais de Seine des tonnes de sable, transats et parasols, Bertrand ­Delanoë, alors maire de Paris, a initié une formule adressée autant aux Français qu’aux touristes. Depuis, les villes franciliennes s’y sont mises.

En développant des structures estivales (plages urbaines, centres de loisirs…), elles permettent à tous de se prélasser au soleil et de se rafraîchir au bord – ou dans – l’eau.

La plus déferlante : Ile de loisirs de Cergy

[Crédits : Mairie de Cergy]

Du surf aux portes de Paris. Voilà une possibilité inattendue qui prend forme sur l’île de loisirs de Cergy. Le principe ? De l’eau projetée sur une bâche inclinée, créant ainsi une vague statique de quelque 256 m². Pour 10 euros la séance d’une demi-heure, on peut, à partir de 8 ans et si l’on pèse au minimum 30 kilos, évoluer librement, s’essayer à des figures ou bien encore se laisser aller comme sur un toboggan.

Il s’agit d’une des plus récentes activités à laquelle invite l’île, où l’on peut également s’abandonner à des balades, à pied ou sur un poney, à la pêche, au mini-golf, au running ou à la voile. En réservant suffisamment à l’avance (un délai minimum de trois semaines est conseillé), on peut tenter le rafting ou le kayak sur une rivière de 250 mètres de long.

Ou rester, plus prosaïquement, sur l’immense plage, accessible tous les jours jusqu’au 30 août 2016 (de 12h à 19h en semaine et de 10h30 à 19h30 le week-end), où se dressent palmiers et paillottes et que composent plus de 5 000 m² de sable.

Ile de loisirs de Cergy, rue des Etangs, Cergy (95).

La plus thermale : Enghien-Les-Bains

[Crédits : N. Laverroux / Mairie d'Enghien-les-Bains]

Une étendue d’eau de 43 hectares de superficie et des berges champêtres invitent au dépaysement et à la flânerie. Le lac d’Enghien-les-Bains se dresse, impérial, au milieu des arbres. Là, sous un parasol bleu et blanc, il est possible de profiter du calme qu’offre ce lieu pour des balades ou des pique-niques. Sur le rivage de ce plan d’eau, l’un des plus fournis en poissons de l’Ile-de-France, des forfaits pêche sont proposés (10 euros la journée, 30 euros le mois). Ce lac majestueux et paisible peut aussi se visiter à la force des mollets, sur un pédalo (10 euros la demi-heure) ou en aviron.

Et pour animer cet endroit qui semble hors du temps, l’office du tourisme organise le Festiv’été (gratuit), tous les week-ends jusqu’au dimanche 28 août. Des concerts, des animations pour les plus jeunes, mais aussi un cinéma en plein air sont au rendez-vous. Enfin, assis dans un petit train, il est aussi possible de profiter d’une promenade commentée autour du lac, à la découverte du patrimoine historique et architectural de la ville (3 euros). Ainsi, tout l’été, le lac va battre au rythme de la fête le week-end, et de la tranquillité la semaine.

Lac d’Enghien-les-Bains, Val-d’Oise (95).

La plus balnéaire : espace baignade de Torcy

[Crédits : V. Colin / Mairie de Torcy]

Il y a de l’eau, du sable, des transats et des enfants qui courent partout. Et pourtant ce n’est pas le bord de mer mais la plage de la base de loisirs de Vaires-Torcy installée sur le bord du lac de Vaires-sur-Marne. Situé à 35 km de Paris, c’est un véritable havre d’évasion, entouré de verdure. La plage fait l’objet de toutes les attentions pour être particulièrement accueillante. Pour les plus jeunes, des toboggans géants et aquatiques ont été installés.

Ils sont assez larges pour voir quatre à cinq enfants dévaler la pente en même temps. Sur le lac, des pontons fixes et flottants prennent place dans l’espace baignade. La bonne qualité des eaux a permis à l’île de loisirs d’obtenir le label Pavillon Bleu 2015. La plage est ouverte de 10h à 19h tous les jours, et ce, jusqu’à la fin du mois de septembre. Il faut compter 5 euros la journée pour une personne (3 euros tarif réduit).

La Plage - Espace Baignade de Torcy, route de Lagny, Torcy (77).

La plus olympique : la piscine de la Grenouillère

[Crédits : JL Dolmaire / Piscine de la Grenouillère]

S’y installer n’est pas sans risque car ensuite, on peut avoir du mal à la quitter. Située au bout du parc calme et verdoyant de Sceaux, la piscine de la Grenouillère concentre, en plein air, diverses activités et promet de réjouir ses visiteurs (6 euros l’entrée adulte ; 5 euros pour les enfants, les étudiants et les seniors). Les baigneurs peuvent profiter du bassin olympique de 50 mètres par 21 pour nager. Les enfants possèdent leur pataugeoire (30 cm de profondeur) quand les plus braves s’élancent dans la "fosse à plongeons", dominée par trois plongeoirs (1, 3 ou 5 mètres de hauteur).

Tout l’été, la piscine propose aussi des initiations à la natation, à l’aquagym ou à la plongée. Pour autant, les expériences aquatiques n’ont rien d’obligatoire. Le ping-pong ou le beach-volley sont prisés des vacanciers, qui peuvent aussi bronzer sur leur serviette ou lire à l’ombre d’un saule pleureur. Ce complexe, ouvert jusqu’au 4 septembre, tous les jours de 9h à 19h, laisse l’heureuse sensation d’être loin de l’espace urbain.

Piscine de la Grenouillère, 148, avenue du Général-de-Gaulle, Antony (92).