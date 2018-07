Ouverture de la Base filante : la nouvelle friche estivale de la capitale

C’est le nouveau QG de l’été. Installée face au mythique cimetière du Père Lachaise (11e), La Base Filante est un espace de près de 3000 m2 à mi-chemin entre lieu culturel et terrasse éphémère. Au programme, food trucks, bière artisanale, pétanque, projections de matches, et Dj sets au sein d'un décor hors-norme.

Aménagée sur un ancien complexe sportif, La Base Filante est un nouveau lieu de vie à ciel ouvert qui porte bien son nom. Avec ses particules de couleurs acidulées au sol, son bar version capsule spatiale, et ses luminaires semblables à des petites planètes, les visiteurs découvriront une scénographie aux allures satellitaires où il fait bon vivre.

©C.Ronchin pour Cnews

On y vient pour siroter une bière artisanale de La Brasserie Fondamentale (L.B.F), dont la Pale Ale (4€) ou la l'India Pale Ale, déguster quelques mets dans différents food trucks, comme une pizza bio et ou encore des spécialités culinaires d’Argentine proposées par Asado Club, ou tout simplement profiter de la programmation musicale et des animations.

©C.Ronchin pour Cnews

Tout au long de l’été, plusieurs activités se succéderont dans les petits ilots gravitant autour du bar. Entre parties de pétanques, de ping-pong, de mölkky, spectacles vivants, et projections de matches de football, il y en a pour tous les goûts et toutes les générations.

© VICTORIA TANTO

Confortablement installés sur des fauteuils sacs de chantier, les visiteurs découvriront également une programmation musicale variée. Le Boulevard Ménilmontant donnera carte blanche à plusieurs artistes, issus de Cracki Records et de Microclimat notamment, lors de concerts live et Dj Sets.

Toute la programmation culturelle est supervisée par le Collectif BLBC et sera dévoilée au fur et à mesure sur la page Facebook de la friche.

© VICTORIA TANTO

À l’initiative de ce projet, on retrouve La Brasserie Fondamentale (L.B.F), Earnest, déjà à l'origine de l'opération d’urbanisme transitoire La Friche Richard Lenoir, Ancoast, Louis Kerveillant et Damien Borjesson à qui l’on doit Les Piaules, Les Pinces, et HintHunt.

La Base Filante, du 5 juillet au 31 octobre, 49, boulevard de Ménilmontant (11e).