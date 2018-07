Cinq activités incontournables pour un week-end à Reims

Située à 45 minutes de Paris en TGV, Reims est une destination idéale pour passer un weekend prolongé en dehors de Paris. On a sélectionné pour vous 5 activités incontournables pour un week-end réussi.

Sacré week-end. A seulement 45 minutes de TGV de Paris, ou 1h30 en voiture, la cité des Sacres représente une destination idéale pour un week-end de dernière minute. Dégustation de champagne, excursion à vélo ou ballade Art déco, il y en a pour tous les goûts.

Visite de cave culturelle chez Vranken-Pommery

A dix minutes du centre-ville de Reims, et de la fameuse cathédrale où l’on sacrait les rois, le quartier des crayères regorge de caves de champagne inscrites au patrimoine mondiale de l’Unesco. Parmi elles, celle du château de style victorien Vranken-Pommery, avec en prime, des œuvres d’art contemporain disséminées dans les caves.

Dans ce gruyère de craie, se cachent aussi des œuvres d’art creusées dans la craie au XIXe siècle. Elles datent de l’époque où la femme du chef de la maison Pommery tenait boutique, après le décès de son mari. Férue d’art, elle avait engagé un sculpteur qui a réalisé des œuvres grandeur nature dans la craie. Une fois la visite terminée, une coupe de champagne est offerte.

Château Vranken-Pommery, 5 Place du Général Gouraud, 51100 Reims. Prix de la visite : à partir de 20 euros. Réservation conseillée.

Un parcours Art déco au coeur de la ville

Détruite en quasi-totalité à la fin de la Première guerre mondiale, la ville de Reims a été reconstruite dans les années 1920. Années où l’architecture Art déco était dominante. Les halles du Boulingrin et la bibliothèque Carnegie en sont l’exemple le plus représentatif, mais il y a beaucoup d’autres surprises à découvrir.

L’office du tourisme propose à ce titre un parcours détaillé pour ne manquer aucun bâtiment Art déco. Des anecdotes sont également racontées par un guide pendant les deux heures de visite.

Office du tourisme, 6 rue Rockefeller 51 100 Reims, à partir de 12,5 euros, sur réservation uniquement.

Déguster du champagne en terrasse

Pour ceux qui préfèrent contempler l’architecture Art déco assis avec une coupe de champagne à la main, c’est possible. Sur la terrasse aménagée du Clos, une belle sélection de vins et de champagnes est proposée. Avec, en prime, l’occasion de commander des petits snacks. A ne pas louper quand le soleil est de la partie.

Le Clos, 25, rue du Temple, 51 100 Reims.

Du vélo dans les vignes

En arrivant depuis Paris, on se demande où sont les vignes qui sont à la base du champagne. On comprend mieux une fois que l’on visite les alentours à vélo, dont la montagne de Reims, qui se situe entre Reims et Epernay. L’échappée bulles propose des circuits de deux ou trois heures, selon le niveau de chacun. Le tout entrecoupé de dégustations de champagne.

L'Echappée Bulles, 20 grande rue, 51500 TROIS-PUITS, à partir de 50 euros. Sur réservation.

Flâner au parc de Champagne

Situé juste derrière le château Pommery, le parc de Champagne étonne par sa végétation luxuriante. C’est l’endroit idéal pour flâner après quelques dégustations ou une excursion à vélo.

On est (presque) prêts à vous accueillir nombreux demain pour le concert Pique-Nique ! Il ne manque plus que vous ! pic.twitter.com/MOOtISuWwj — Flâneries Musicales (@FlaneriesReims) 17 juillet 2015

Si vous avez la chance de vous y trouver pendant le festival des Flâneries musicale, vous devez y faire un tour. Véritable référence pour la musique classique, le festival se trouve au cœur du parc. Les Rémois y sont très attachés, et se rendent au fameux concert pique-nique le 21 juillet avec leurs vivres. Et leur bouteille de champagne, bien entendu !

Parc de champagne, 10 Avenue du Général Giraud, 51100 Reims. Entrée gratuite.