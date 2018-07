Cinq activités à tester cet été au Pays Basque

Avec sa nature luxuriante et son littoral sauvage, le Pays Basque séduit toujours plus les vacanciers. Entre sorties incontournables, dégustation de vin et pratiques sportives, voici cinq activités typiques ou tout récemment lancées à tester cet été, le temps d'un week-end ou plus, dans la région.

D'Hendaye à Biarritz en passant par Saint-Jean-Luz, il y en a pour tous les goûts. Du surf évidemment, mais dès 3 ans, de la pelote basque pour plonger au cœur des traditions, du VTT électrique pour découvrir l'incontournable Rhune autrement ou encore des sorties en mer pour se créer des souvenirs impérissables. Autant de suggestions à compléter par de nombreuses visites et adresses emblématiques dans cette région de caractère. Parmi elles : la visite du village d'Espelette, aux maisons rouge et blanche recouvertes du piment éponyme pour une séance photo. Une pause déjeuner à Fontarabie, village médiéval situé sur la côte espagnole que l’on rejoint en navette maritime depuis Hendaye. Ambiance typique garantie. Sans oublier d’aller acheter avant son départ les célèbres mouchou et gâteaux basques de la Maison Pariès, une institution dont la boutique emblématique se trouve à Saint-Jean-de-Luz. Et pour bien commencer la journée, pourquoi ne pas se laisser tenter par une séance de yoga sur la page. Le vendredi matin une session gratuite est proposée de 10 h 30 à midi sur la plage de Sokoburu à Hendaye du 13 juillet au 31 août.

Tester le surf avec des petits dès 3 ans

© Surflariak

Le surf ce n’est pas que pour les grands. Si la côte basque recense nombre de spots incontournables pour les mordus de glisse tels que Avalanche, Cenitz, Sainte-Barbe ou encore Mayarko, d’autres sites tel que celui d’Hendaye sont réputés pour offrir un cadre idéal afin de s’initier tout en douceur à cette pratique et ce dès 3ans. C’est ce que permet l’école New school avec ses cours de Baby surf. Elle fait partie des rares structures à organiser des initiations d’une heure pour les tout-petits, grâce à des planches adaptées. Ces cours sont donnés en matinées les week-ends, par petits groupes de 4 à 5 enfants, accompagnés de leurs parents. Il faudra compter 30 € par enfants, matériel inclus, pour partager les plaisirs de la glisse en famille.

Prendre la mer aux côtés des cétacés

© Explore Océan

On ne le sait pas forcément mais la côte basco-landaise abrite près d’une vingtaine d’espèces de cétacés. Alors que selon les biologistes d’Explore Océan, le gouf de de Capbreton - un canyon sous-marin très poissonneux situé à 4000 mètres de profondeur au large de la côte - pourrait être un lieu de nurserie pour les dauphins et les globicéphales, ils proposent de partager leur découverte en embarquant le grand public à bord d’un catamaran pour observer ces animaux dans leur milieu naturel et dans le respect des cétacés. Après une approche douce, les participants pourront découvrir à quel point les dauphins sont joueurs et les globicéphales apprécient la musique. Ces derniers sortent, en effet, la tête de l’eau dès que l’équipage joue de la flûte. Ces sorties s’effectuent le mercredi et le dimanche. Tarif 120 € par personne et 80 € pour les moins de 12 ans.

Faire l’ascension de la Rhune en VTT électrique

©Jean-Marc Decompte

Sommet mythique du Pays Basque, La rhune est un incontournable lors d’un séjour dans la région. Situé à 905 mètres d’altitude, son sommet offre un panorama à 360 sur les côtes françaises et espagnoles. Si l’on peut faire l’ascension en petit train ou pour les plus sportifs à pieds, il est désormais possible d’emprunter ses sentiers en VTT électrique. Au départ d’Ascain, quatre heures de randonnées, incluant le déjeuner au sommet avec une vue imprenable par beau temps, attendent les cyclistes. Cette sortie est organisée par l’agence Les roues de Lilou. Il faudra compte 99 € par personne. Le tarif inclus l’encadrement et la location du VTT.

Goûter un vin unique au monde lors d’une sortie en mer au coucher du soleil

© Evi Nautika

Les amateurs de vins vont être surpris. Et pour cause, faire vinifier son vin sous l’eau de mer à 15 mètres de profondeur dans la baie de saint Jean-de-Luz, telle est l’idée d’Emmanuel Poirmeur à la tête du vignoble Egia Tegia. Pour découvrir ce procédé unique au monde lancé en 2008, la Maison EgiaTegia, située à Ciboure, propose la visite de ses chais sur réservation (à partir de 10 €). Il est également possible de s’offrir une dégustation de ce vin et de spécialités locales en catamaran au coucher du soleil en passant par l’école de voile Evi Nautika. Cette sortie de 2 h par groupe de 10 à 15 personnes se fait au départ de Socoa.

S’INITIER À LA PELOTE BASQUE : UN SPORT 100 % authentique

© Boris Sensamat

Si la pétanque est le sport national à Marseille, la pelote basque est, avec le surf, son pendant au Pays Basque. Ainsi chaque village compte son fronton, mur sur lequel on s’adonne à ce sport qui n’est autre qu’une évolution du jeu de paume. Ce dernier consiste à envoyer contre le fronton, soit à mains nues ou muni d’une pala (sorte de raquette en bois) ou une chistera (sorte de gant), la pelote (la balle) servie par un adversaire. Pour s’initier à cette pratique typique de la région, l’association Pilota Jo propose des sessions d’1h 30 (40 €/pers.) un peu partout dans le Pays Basque. Une activité vraiment authentique à faire en famille.