Les 5 spectacles pour enfants à voir au festival Off d'Avignon

Le festival d'Avignon, ce n'est pas que pour les grands. Alors que le Off se tiendra jusqu'au 29 juillet, les spectacles pour enfants sont largement présents.

Magie, spectacles musicaux, théâtre et même one man show, tous les genres sont représentés pour mettre en haleine le jeune public.

Marianne James : une tatie idéale – Dès 4 ans

Avec Marianne James, ça déménage. Fidèle à sa réputation de tornade drolatique, la pétillante chanteuse et comédienne imagine la première «rêve-party» pour enfants. Dans ce nouveau spectacle familial baptisé «Tatie Jambon le concert» - surnom que lui ont donné ses nièces - la brune au tempérament de feu a concocté un show fantasque autour des chansons de ses deux albums jeunesses «Tous au lit !» et «Tous heureux !». Un concentré de bonne humeur qui mêle bossa, samba, pop et électro, qu’elle présentera tout l’été à Avignon, accompagnée sur scène par ses deux acolytes musiciens Sébastien Buffard et Philippe Béguin.

«Tatie jambon le concert», Théâtre Le Paris, jusqu’au 29 juillet.

Un show musical qui apprend l’anglais – De 3 à 10 ans

Après le succès de ses précédents spectacles pour enfants - «Augustin, pirate des Indes», «La grande cuisine du petit Léon» et «Mais où est passé le Professeur Dino ?» - Marc Wolters présente à Avignon sa nouvelle création. Avec «Apprenez l’English avec Madame Littleton», il entraîne le jeune public dans les pas de Jimmy, 6 ans, qui part pour l’Angleterre et s’apprête à faire de drôles de rencontres. Un spectacle musical en français qui contient de vraies notions d’anglais.

«Apprenez l’english avec Madame Littleton», Au coin de la Lune, jusqu’au 29 juillet.

Une drôle de boutique pour petits magiciens – Dès 4 ans

Sébastien Mossière sait, comme personne, partager sa passion pour la magie avec les enfants. Alors qu’on lui doit, entre autres «L’apprenti magicien» et «L’école des magiciens», il présente pour la première fois à Avignon son dernier spectacle «La petite boutique de magie !». Il invite petits et grands à découvrir ce magasin incroyable, secret et fou, où les magiciens viennent s’approvisionner. Plutôt du genre gaffeur, le nouveau vendeur de cette boutique, campé par Sébastien Mossière, dévoilera alors, entre rire et suspense, tout un tas de tours de magie. Pour avoir un aperçu de la générosité de son interprète, voici un extrait de son précédent spectacle «L'apprenti magicien» :

«La petite boutique de magie», Théâtre des Béliers, jusqu’au 29 juillet.

Un one man show pour enfant - Dès 5 ans.

Le one man show, ce n’est pas que pour les parents. La preuve avec Emmy fait son one kid Show. Sur scène, la pétillante Emmy, personnage espiègle campé en alternance par deux comédiennes, raconte avec humour les copains, les parents, l’école, la maîtresse, les craintes et les rêves de tous les jours. Un stand-up d’aujourd’hui pour petits et grands.

«Emmy fait son one kid Show», Théâtre BO, jusqu’au 29 juillet.

Une comédie musicale inspirée des Fables de la Fontaine - dès 5 ans

Avec «La cigale sans la fourmi», créé cet été à Avignon, un vent de nouveauté souffle sur les plus célèbres fables de l’Hexagone. Signé Julien Goetz, Stéphane Laporte et Gaetan Borg, ce spectacle pour le jeune public s’inspire de l’univers de la Fontaine pour en faire le terreau d’une folle aventure. Alors que le Renard, le Corbeau, le Lièvre, la Grenouille s’apprêtent à reprendre leurs rôles habituels, le cours de l’histoire bascule quand la Fourmi fait irruption, annonçant la disparition de la Cigale. Que lui est-il arrivé ? Où est-elle ? Porté par six comédiens rompus à l’exercice de la comédie musicale, puisque certains ont été à l’affiche de spectacles à succès comme «La famille Addams» ou encore de «Love circus», tout ce petit monde part à la recherche de l’épicurienne Cigale.

«La Cigale sans la fourmi», Collège de la salle, jusqu'au 29 juillet.