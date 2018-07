Les meilleurs bars à Paris pour suivre la Coupe du Monde 2018

Tous ceux qui n’ont pas eu la chance de faire le voyage pour soutenir les Bleus peuvent déjà établir leur programme. La capitale ne manque pas d’endroits pour assister aux derniers matchs dans une ambiance de stade. Passage en revue des meilleurs spots.

Le plus équipé: le Bal Rock

Ici on compte trente-deux écrans pour suivre en direct tous les matchs. Ce bar qui cultive son esprit sportif prévoit de mettre le paquet sur la coupe du monde. Un pack spécial supporter est en cours de définition. Il comprendra une boisson, de quoi manger et un goodie (maillot, écharpe…)

Le Bal rock, 161, rue de Montmartre, Paris 2e.

Le plus animé : Café Oz Grand Boulevards

Un peu plus loin sur les Grands boulevards le café Oz promet aussi de mettre l’ambiance pendant toute la coupe. Certes, la bière est australienne mais l’ambiance peut aussi bien être bleu-blanc-rouge. Les grands écrans et l'espace permettent d'accueillir un max de personnes.

J-1 avant la #CoupeDuMonde2018 !!! Et le Café Oz est plus que prêt !! Venez voir les matchs sur nos écrans géants : Café Oz Châtelet, Café Oz Denfert, Café Oz Grands Boulevards, Café Oz Rooftop #cavaetrechaud #WorldCup2018 pic.twitter.com/aQL2yTYtZ5 — Café Oz Paris (@CafeOzParis) 13 juin 2018

Café Oz, 8, boulevard Montmartre, Paris 9e.

Le plus allemand: le Café Titon

Les supporters de l’équipe allemande peuvent se tourner vers le café Titon. Véritable institution, il propose un large choix de bières outre-rhin (plus d’une trentaine de références). Et le football y est une véritable passion. Les grands matchs sont video-projetés sur les murs. Un plus pour les germanophiles : ils se suivent avec le son en direct des chaines allemandes.

Café Titon, 34, Rue Titon, Paris 11e, et (nouvelle adresse ) Le café Biergit 8, rue des Batignolles, Paris 17e.

Le plus branché: la Bellevilloise

Cette institution du 20e arrondissement parisien prévoit de diffuser les matchs les plus emblématiques. Bien entendu les matchs des Bleus sont au programme. Le lieu dispose de suffisamment d’espace pour créer une ambiance propice à la fête.

Deux espaces, deux écrans géants, 3 bars, une happy hour sur la bière en première mi-temps, on a vu les choses en grand pour soutenir les Bleus !



On vous attend nombreux à la Bellevilloise dès 15h #URUFRA pic.twitter.com/teT9Zg30ky — La Bellevilloise (@labellevilloise) 6 juillet 2018

La Bellevilloise, 19-21 Rue Boyer, Paris 20e

Le plus brésilien : Boteco

Les amateurs du Brésil peuvent se diriger vers Boteco, l’adresse brésilienne du 10e. Un endroit parfait pour profiter des matchs une caïpirinha à la main. On se délectera en même temps des pasteis de queijo, de black houmous aux haricots et sésame, de crabe gratiné au lait de coco ou encore des délicieux tapas da horta, da terra et do mar. Le tout à partager dans une ambiance tropicale. Au total 59 places assisses réparties sur 2 étages pour une surface totale de 100m2

Boteco, 48, rue de l’Echiquier, Paris 10e

Le plus extérieur : the hoxton paris

The Hoxton Paris se mobilise également pour le foot. Sa belle terrasse est dotée d'un écran géant à LED (3x2m). L'ensemble des matchs diffusés sur TF1 seront retransmis en direct. Pour ne pas rester sur sa faim, la carte du restaurant Rivié sera disponible en terrasse. Par exemple un fish & chips, plat de match de foot par excellence, est proposé à 19 euros. Pour la bière, la pinte de Demory est à 11 euros.

The Hoxton Paris, 30-32, Rue du Sentier Paris 2e

LE PLUS JOUEUR : Le «Russian Roulette bar»

Au «Russian Roulette Bar», érigé par Winamax spécialement pour la Coupe du monde, les spectateurs venus assister aux rencontres devront avoir les nerfs bien solides. Car en poussant les portes d'entrée, ils ne seront pas assurés de pouvoir assister à l'intégralité de la rencontre… Mais une fois à l'intérieur du bar et le coup d'envoi de la rencontre donnée, il est impossible de faire marche arrière. Le sort de la diffusion du match sur écran géant sera soumis… à la roulette russe.

Cinq chances de gagner des «paris gratuits» ou une tournée générale, si le roulette s'arrête sur une chambre vide, et une chance de perdre et de ne plus voir la partie, si elle se stoppe sur le barillet chargé d'un ballon de foot. A la place, les participants auront le droit à des documentaires sur l'agriculture ou les danses traditionnelles russes.

Et ils auront interdiction de consulter leur portable. Les plus joueurs ont rendez-vous le vendredi 15 juin pour Portugal-Espagne (20h), le samedi 16 juin pour l'entrée en lice de la France contre l'Australie (12h) et le jeudi 21 juin pour le deuxième match des Bleus face au Pérou (17h) puis le choc entre l'Argentine et la Croatie (20h).

«Russian Roulette Bar», 8, rue Guisarde, Paris 6e

Et si vous n'en avez pas assez ...

La start up dénicheuse de bons plans Happeero s'est amusée à recenser les bars qui diffusent les matchs dans toute la capitale pour en faire une carte de métro très spéciale. Chaque station est ici remplacée par un bar. L'idée est trouver facilement un lieu pour regarder un match. Et certaines adresses proposent un apéro à ceux qui sont abonnés à l'appli.