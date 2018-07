Cinq sorties tendance à faire cet été à Marseille

Marseille fait le plein d'activités et de soirées branchées pendant l'été. Voici cinq suggestions qui pimenteront les vacances ou le week-end sans passer à côté des incontournables.

Gym suédoise sur le toit d'un monument classé, soirée rooftop très tendance, cinéma en plein sur une terrasse XXL avec vue sur la ville, sortie en mer à l'heure de l'apéritif ou encore balades incontournables, ces activités, dont certaines sont gratuites, sont la garantie d'un séjour original dans la Cité Phocéenne.

Un cours de gym suédoise sur le toit d’un monument classé

Commencer la journée par une séance de gym suédoise, c’est bien. Mais quand cette dernière se déroule sur le toit de la Cité Radieuse, monument signé Le Corbusier et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est encore mieux. Ce cours d’une heure, dans un cadre exceptionnel avec vue sur la ville et la mer, se tient tous les samedis de 10 h à 11h jusqu’à fin août (7 € la séance). Des séances sont également proposées le mardi à 18 h 30.

une Séance de cinéma en plein air et plus encore sur le toit terrasse de La friche

Le rendez-vous des cinéphiles. La Friche belle de mai, lieu de vie culturel et urbain implanté dans l’ancienne usine de tabac de la Seita offrant une vue panoramique sur la ville, organise chaque dimanche, de juillet et d’août, des séances de cinéma gratuites et en plein air depuis son toit terrasse de 8000 m2. Bien installés dans un transat et munis de leurs pique-niques et couvertures, les cinéphiles pourront apprécier, à la nuit tombée, une programmation mêlant films d’hier et d’aujourd’hui, autour d’un thème universel : l’amour.

A noter également : des soirées et DJ set sont proposés gratuitement les vendredis et samedis de 19 h à 23 h jusqu’au 8 septembre.

des Soirées branchées depuis le rooftop du R2

Haut lieu des soirées marseillaises, le R2 est the place to be. Perché au sommet des Terrasses du Port, son Rooftop réserve une vue imprenable sur la Méditerranée et une programmation musicale qui animera les soirs d’été. Six rendez-vous hebdomadaires, du mardi au dimanche, sont prévus jusqu’en septembre. Et pour une pause gourmande, le Reverso attend les clients à l’étage du dessous dans une ambiance végétalisée, avec cette année un nouveau bar donnant sur la mer.

Une virée en mer pour l’apéro

Alors que l’apéritif est une institution à Marseille, pourquoi ne pas prendre le large pour savourer pleinement ce moment. Plusieurs prestataires ( Eden boat, Active road, Zeboat, Turquoise calanques…) proposent d’embarquer à bord de leur navire pour des apéro en mer. Au programme : coucher de soleil sur les flots, baignades, dégustation du traditionnel pastis ou d’un rosé régional et retour, à la nuit tombée, au Vieux-Port. A compléter par une excursion d’une demi-journée dans les calanques, autre incontournable de la Cité Phocéenne.

des Déambulations citadines : du Panier au Mucem

Impossible de visiter la Cité Phocéenne sans se perdre dans les ruelles du Panier ou apprécier le nouveau visage architectural de la ville, grâce à des monuments résolument contemporains. Parmi eux : l’Ombrière de Norman Foster, un plafond miroir de 22 mètres par 48, situé sur le quai des Belges ou encore le MUCEM, tous deux inaugurés il y a 5 ans. Pour ne rien manquer, l’office de tourisme propose de nombreuses visites guidées et met à la disposition des voyageurs une carte bien pensée. Cette dernière propose quatre circuits pédestres pour découvrir, en autonomie, tout ce qui fait l’identité de Marseille.