« Coucou petites perruches »: l'Alter Paname met Bobigny en fête

Envie de prolonger les célébrations après la Coupe du monde ? Dans le cadre du festival l'été du canal, l'Alter Paname investit samedi dès 14h le parc de la Bergère à Bobigny, pour une fête qui s'annonce mémorable.

Désormais une référence en matière d'organisation de soirées, le collectif Alter Paname est passé maître dans l'art de créer des atmosphères festives, misant sur les déguisements, la bonne humeur, et bien sûr les paillettes.

Musiciens et DJ se succèderont sur les scènes installées le long du canal. Du Camion Bazar à Human by Billions, en passant par Days in Orbit, Big Brothers, Basic Movement ou encore Chant de la Machine, il y aura de quoi danser durant des heures.

A noter qu'une croisière sur le canal partira à 20h de Jaurès, avec à la clé un karaoké spécial talents français. Fous rires garantis.

Coucou petites perruches organisé par Alter Paname, samedi 21 juillet à partir de 14h au Parc de la Bergère à Bobigny.