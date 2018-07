Les 5 endroits pour pique-niquer à Paris cet été

Sous un arbre, sur une plage, au bord de l'eau, dans un jardin... Voici une sélection de lieux atypiques et originaux pour un déjeuner sur l’herbe réussi dans Paris.

Le plus sauvage : la ménagerie du jardin des plantes

Niché dans un havre de paix et de verdure en plein cœur du 5e arrondissement de la capitale, la ménagerie est l’un des plus anciens parcs zoologiques du monde ouvert au public. Idéal pour un pique-nique en famille, cet espace s’étend sur plus de 5,5 hectares et abrite quelques 200 espèces, pour émerveiller les enfants aussi bien que les parents.

La ménagerie du jardin des plante, 57, Rue Cuvier (5e).

Le plus amusant : le Parc Floral

Un petit bois, des tables de ping pong, un parcours acrobatique, un mini-golf, … Le parc Floral de l'esplanade du Château de Vincennes renferme une multitude d'animations pour occuper les enfants avant et après un bon pique-nique ombragé. Installé sous les arbres, on se plait à déguster sa salade ou son sandwich, tout en s’adonnant à diverses activités.

Le Parc Floral, Esplanade du château de Vincennes, route de la Pyramide (12e).

Le plus convivial : la base de loisirs de Cergy

Outre les activités nautiques et sa plage de 5000 m2 de sable fin, la base de loisir de Cergy propose également des endroits joliment arborés pour déjeuner entre ses étangs et grandes plaines verdoyantes. On peut également s’abandonner à des balades, à pied ou sur un poney, à la pêche, ou encore au mini-golf.

La base de loisir de Cergy, rue des Etangs, Cergy-Pontoise 95000.

Le plus festif : le jardin Tino Rossi

Un pique-nique les pieds dans l’eau ou presque. Situé au bord de Seine, le jardin Tino Rossi s’étend sur une surface de plus de 31 000 m2. On y vient pour se promener de l’Institut du monde arabe au Jardin des plantes, mais aussi pour s’installer autour d’un pique-nique au son de musiciens, des rires des étudiants, et au milieu des sculptures contemporaines.

Le jardin Tino Rossi, 8 quai Saint-Bernard (5e).

Le plus maritime : le jardin du port de l’Arsenal

Le port de l’Arsenal accueille chaque année quelques 180 bateaux et offre un espace de verdure dépaysant joliment mis en valeur entre espaces ombragés, pergolas et espaces ensoleillés. Ce port de marchandise, devenu port de plaisance, est une bonne alternative pour profiter des beaux jours en admirant les bateaux.

Le jardin du port de l’Arsenal, 53, boulevard de la Bastille (12e).