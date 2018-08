La Nuit des étoiles 2018 au Musée de l'air et de l'espace du Bourget

Des étoiles plein les yeux. Cette année, l’édition 2018 de la Nuit des étoiles au Musée de l’air et de l’espace du Bourget est consacrée à Mars. Passionnés d’astronomie et néophytes sont invités le 4 août à voyager au cœur du ciel nocturne pour partir à la chasse aux étoiles et aux planètes.

Du vendredi 3 au dimanche 5 août se tiendra partout en France le festival des Nuits des Étoiles. Pour l’occasion, certains musées ouvrent leurs portes pour des nocturnes exceptionnelles dont Le Musée de l’air de l’espace du Bourget.

Au programme, observations astronomiques du Soleil, découverte de Mars, Jupiter, Saturne à la tombée de la nuit via des télescopes, constellations et mythologies au planétarium, carte aux étoiles et soirée déguisée pour célébrer la star de l'été, la planète Mars.

©Musée de l'air et de l'espace

Dans la peau d’un astronome. Le musée invite le public à observer le coucher du Soleil en début de soirée (de 18h à 21h), avant de partir à la conquête de Mars, Jupiter, et Saturne à la tombée de la nuit. Équipés des télescopes et de lunettes astronomiques, les visiteurs pourront admirer l’un des plus beaux spectacles de l’espace.

Les plus ponctuels pourront ensuite assister à deux reprises au passage de la Station spatiale internationale (ISS), la seule station orbitale en service. La première aura lieu à 21h57 et la deuxième à 23h35. Plusieurs séances au Planétarium ont également été organisées pour se familiariser avec les constellations et les mythologies du ciel étoilé (de 18h à 00h30).

©Nasa

D’autres pourront d’exercer à fabriquer des cartes aux étoiles et à repérer les étoiles et les constellations les plus importantes à l’aide d’un médiateur. Et pour ceux qui ont envie d’en savoir plus sur l’histoire de l’exploration spatial - que ce soit par les vols habités ou par les sondes automatiques depuis la Guerre froide jusqu’à aujourd’hui - ils pourront profiter de la visite guidée « Explorons l’espace ».

©Musée de l'air et de l'espace

Le tout, en déguisement de martiens ! Le musée invite les visiteurs à participer à la Mission Mars parés de leur plus beau costume d’extraterrestre pour ensuite faire un selfie en direct de la planète rouge.

©DR

La plupart des animations sont autorisées aux enfants de plus de 7 ans mais les plus petits pourront eux aussi profiter de l’évènement. Des ateliers créations, coloriage, des stands de maquillage, et des séances de lectures rythmeront la Nuit des étoiles toute la soirée.

La Nuit des étoiles, Musée de l’air et de l’espace, le 4 aout, de 18h à 1h, 3, esplanade de l’Air et de l’Espace, Le Bourget, 93352.