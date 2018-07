Croisières, concerts, et Street art au programme de l’Été du canal

Les berges du canal Saint-Denis et de l’Ourcq sont en fête. Concerts, bals, loisirs, street art, croisières… Jusqu’au 26 août, le festival l’Été du Canal propose un éventail d’animations à découvrir au fil de l’eau et au gré des escales.

Tous les week-ends, l’Eté du canal invite le public à naviguer du bassin de la Villette au Port de loisirs de Bobigny, avant de rejoindre la plage de Noisy-le- Sec/Bondy à bord des navettes fluviales (1€ le samedi et 2€ le dimanche). D’autres pourront également partir en croisière avec le thème de leur choix.

Les gourmets pourront opter pour la croisière « De l’assiette à l’écran », et découvrir des repas inspirés des films projetés le soir même au cinéma en plein air de la Villette. Avec la croisière « escapade », les plus sportifs auront la possibilité d’embarquer avec leur vélo et de profiter de la piste cyclable au bord du canal avant de retourner à Paris sur les flots.

©DR

Quant aux fêtards, ils pourront voguer au rythme de la musique grâce aux croisières musicales et festives. Au programme ce week-end, un Dj set Hip hop suivi du concert de Afu Ra au Port de loisir ce samedi 28 juillet et une croisière avec The Golden Years of Hip-Hop et un concert de Bizarre Ride II The Pharcyde à Bobigny, le dimanche.

Les plus petits pourront profiter de plusieurs activités créatives et numériques, comme l’atelier circuit de billes connectées, programmation d’un robot, de sérigraphie ou d’initiation au codage. Ce dimanche 29 juillet, la Manufacture 111 propose des animations graffitis et calligraphie encadrées par deux artistes du Street art.

Nouveauté cette année, pas moins de 10 km d’exposition urbaine sont à admirer de la Rotonde de Stalingrad (19e) à Aulnay-sous-Bois. En collaboration avec le studio Harcourt, 14 street artistes se sont réunis pour créer des œuvres le long du canal. Parmi eux, Alex, Batsh, Daniel Eime, Fin Dac, Joachim Romain ou encore Sarah Valente.

Enfin, des « bals barges » sont organisés tous les week-end au Parc de la Poudrerie pour se trémousser en plein air, boire un verre et manger au bord de l'eau. Valse,Hip-Hop, tango, rock, jazz manouche, ... Il y en a pour tous les goûts.

©Vincent Chartier

L'Été du Canal, jusqu’au 26 août, tous les samedis et dimanches, Canal de l'Ourcq, le Bassin de la Villette, le Canal de Saint-Denis et ses alentours.