La Biennale Paris revient pour une nouvelle édition au Grand Palais

C’est le rendez-vous incontournable des amateurs d’art. Du 8 au 16 septembre, La Biennale Paris est de retour pour une 30e édition sous la coupole du Grand Palais. Au programme, des meubles uniques, des tableaux de grands peintres, des sculptures et objets d’exception.

Considérée comme l’une des plus grandes manifestations culturelles au monde, La Biennale Paris accueillera pas moins de 70 antiquaires et collectionneurs venus de toute la planète. Cette année, plus de 40 000 visiteurs et acheteurs passionnés tout à la fois par l’art contemporain, les arts décoratifs, le design ou encore les arts premiers, sont attendus sous la prestigieuse Nef du Grand Palais.

Plusieurs galeries étrangères seront représentées comme Bottegantica Milano, spécialisée dans les tableaux modernes et contemporains du XIXe et du début du XXe siècle, ou bien la galerie bruxelloise Costermans, réputée pour son mobilier et ses objets d'art datant des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, mais aussi quelques galeries françaises.

Le public pourra admirer par exemple les toiles orientalistes de la galerie Ary Jean (Paris), la joaillerie de la maison Lorenz Bäumer (Paris), ou encore les sculptures et bronzes du XIXe et XXe siècles de la galerie Nicolas Bourriaud (Paris).

Et à l’occasion de sa 30e édition, la Biennale Paris accueillera en son cœur l’exposition « Napoléon, l’Empereur sous la verrière » une sélection de pièces iconiques provenant de la collection impériale réunie par Pierre-Jean Chalençon

La Biennale Paris, du 8 au 16 septembre, Grand Palais, Avenue Winston Churchill, (8e).