Les 5 concerts à ne pas manquer ce week-end à Paris

Pour clôturer les vacances d’été en beauté, voici une sélection de concerts vitaminés organisés à Paris à consommer sans modération.

le show de Paris Summer Jam

C’est une affiche de rêve. A l’occasion du Paris Summer Jam Paris La Défense Arena propose un line-up en or avec notamment la présence de Kendrick Lamar, à qui l’on doit la BO du film Black Panther, le collectif N*E*R*D, ou encore le groupe américain Brockhampton, reconnu pour son show décalé, drôle et atypique. Sous oublier IAM, qui bouclera sa tournée célébrant les 20 ans de son album légendaire l'école du Micro d'Argent.

Paris Summer Jam, le vendredi 24 août, Paris La Défense Arena (92).

le jukebox de Mister O

De Piaf, à James Brown, en passant par les Black Eyed Peas, Jean Sebastien Bach, U2, Téléphone, ou encore Maitre Gims, le groupe Mister O propose un savant cocktail de reprises de chansons populaires françaises et internationales. Composé de six membres complémentement décalés, le groupe reprend tous les styles musicaux et toutes les époques sous la forme d’un jukebox live et interactif.

Mister O, le vendredi 24 aout, Le Réservoir (11e).

L'envoûtante Anna Clavi

Une rockeuse anglaise déroutante. Reconnu pour sa sensibilité brute et ses guitares franches, Anna Calvi revient avec son troisième album, intitulé Hunter, dans lequel la chanteuse dénonce les stéréotypes qui conditionnent les garçons et les filles. Un nouvel album aussi ensorcelant qu’engagé à l’image de cet artiste hors-norme.

Anna Clavi, le samedi 25 août, Domaine National de Saint-Cloud (92).

Le swing manouche d'Adrien Moignard

Guitariste autodidacte, Adrien Moignard puise ses premières influences dans le rock et le blues avant d’exceller dans le style de Django Reinhardt et de s’imposer ainsi comme une figure montante du Jazz manouche. Aujourd’hui, il développe un jeu très personnel, à la croisée des styles musicaux, et fait de chacune de ses représentations, un rendez-vous à ne pas rater.

Adrien Moignard Trio, le samedi 25 août, Le Duc des Lombards (1er).

Une soirée rock avec Bomb-Trax

Une bombe prête à exploser. Groupe de covers fondés en 2013, Bomb-Trax, c’est une énergie débordante pour des soirées rock comme on les aime. Avec des reprise en live des plus grands standards du rock, du funk, ou encore du hard rock, il propose un répertoire varié et éclectique allant d’AC/DC à Alanis Morissette en passant par Noir désir et Rage Against The Machin.

Bomb-Trax, le vendredi 24 août, Guinness Tavern (1er).