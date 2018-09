Journées du patrimoine 2018 : les lieux à découvrir à Paris

Événement culturel incontournable, les Journées du patrimoine se tiendront partout en France du les 15 et 16 septembre autour du thème « Année européenne du patrimoine culturel. L’Art du partage ». Dans la capitale, cette 35e édition permettra au public de franchir la porte de nombreux sites d’exception.

Des sites historiques à l’architecture contemporaine, en passant par les lieux de pouvoir, ou religieux, ce rendez-vous sera également l’occasion de participer gratuitement à des visites commentées et à des animations pour les (re)découvrir sous un nouveau jour.

Le siège de l'unesco

Dès la conception de son siège, inauguré en 1958, l’Unesco a commandé à de grands artistes des œuvres destinées à embellir les lieux et à symboliser la paix. Aujourd’hui, la Maison de l’Unesco abrite plus de 500 œuvres d’art - dont celles de Alberto Giacometti, Alexander Calder, Erró, Joan Miró, Henry Moore, Pablo Picasso - mais aussi un jardin japonais de 1700 m2 créé par le sculpteur Isamu Noguchi.

Pour la première fois, le public pourra déambuler librement dans cet emblématique bâtiment, symbole de la diversité de la création artistique dans le monde.



©Fred Romero

Siège de l’Unesco, 7, place Fontenoy (7e).

L'église saint-germain-des-prés

Exceptionnelle par son histoire, son architecture et la richesse de ses œuvres, l’Église Saint-Germain-des-Prés fait partie des plus anciens lieux de culte parisiens. Chantier phare du plan de rénovation du patrimoine culturel parisien, elle bénéficie d’une restauration complète de ses décors intérieur. A cette occasion, la ville de Paris offre la possibilité de découvrir cette restauration en cours grâce à des visites commentées.



©Agence Gatier-Pauline Voisin

Église Saint-Germain-des-Près, 3 Place Saint-Germain-des-Prés (6e).

L'ambassade du portugal

L’hôtel particulier de Levy, qui abrite la résidence de l’ambassadeur du Portugal à Paris depuis 1936, ouvrira ses portes pour la première fois aux visiteurs. Ils découvriront ses salons, ses jardins, mais aussi ses collections de mobilier portugais et indo-européen, de porcelaines japonaises du XVIIème siècle, ou encore un rare tableau du Palais royal de Lisbonne avant le séisme et le tsunami de 1755, mentionné par Voltaire dans Candide.



©Ambassade du Portugal

Ambassade du Portugal, 3, rue de Noisel (16e).

Le 40, rue de Sèvres

L'ancien hôpital Laennec, devenu siège du groupe Kering et de la Maison Balenciaga, situé au 40, rue de Sèvres, invite le public, , dans une vidéo, à venir découvrir une sélection d’œuvres d’art contemporain de la Collection François-Henri Pinault, signées Camille Henrot, Damien Hirst ou encore James Lee Byars. Sera également exposé, pour la première fois, le coffre reliquaire d’Héloïse et Abélard. Un avant-goût du futur musée de la Bourse de Commerce, qui doit ouvrir à la fin de l’année 2019. A noter : des visites privées en avant-première seront aussi proposées, le jeudi 13, uniquement sur réservation, via le site Patrivia.



©Thierry Depagne

40, rue de Sèvres (7e).

la garde républicaine

Des formations équestres accompagnées d’une formation musicale de la Garde républicaine, ainsi que l’orchestre et le Chœur de l’armée française, se produiront devant les visiteurs. Ils pourront également découvrir l’architecture du site notamment la grande écurie, construite à la fin du XIXe siècle, mais aussi admirer le savoir-faire des artisans de la Garde républicaine : maréchaux- ferrants, selliers-bourreliers, casquiers et fourbisseur de sabres.



©Garde républicaine - David Mendiboure

Garde républicaine – Quartier des Célestin, 18, boulevard Henri-IV (4e).

la RATP

Comme chaque année, la RATP dévoile la richesse de son patrimoine, pleinement inscrit dans le paysage francilien. Les visiteurs seront invités à découvrir les coulisses du réseau de transport à travers plusieurs activités aussi insolites que ludiques. Parmi elles, des parcours commentés dévoilant les secrets du métro, des projections de films historiques mais aussi des balades à bord des bus des années 1930.



©RATP

Maison de la RATP, 139, rue de Bercy (12e).