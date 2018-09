A bicyclette avec le Crédit Mutuel, qui propose un service de vélos à assistance électrique

Une idée qui tombe à pic, en pleine Semaine européenne de la mobilité. Les curieux sont invités ce jeudi à venir tester le service de vélos à assistance électrique du Crédit Mutuel.

L’événement aura lieu de 11h à 15h, rue Edouard-Nieuport, à Issy-les-Moulineaux (92), à proximité de la station du RER C Issy-Val-de-Seine. Toutes les personnes ­intéressées sont les bienvenues, il suffit de se munir d’un document d’identité.

Elles pourront découvrir la gamme des huit vélos proposés, allant de la simple bicyclette de route avec un panier au VTT beaucoup plus sportif, en passant par le deux-roues pliable pour les usagers des transports en commun. Ils sont accessibles dans le cadre d’un système de location avec option d’achat (similaire à du leasing), moyennant 29,90 à 46,55 euros par mois suivant le modèle, entretien compris.

Puis, au bout de trois ans, on peut l’acquérir définiti­vement – en réglant le montant restant – ou en louer un nouveau. Il est possible de se renseigner dans toutes les agences du Crédit Mutuel, à Paris et en Ile-de-France. Une fois la commande effectuée auprès d’un conseiller, le vélo est livré au domicile de la personne, avec un antivol.