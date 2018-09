Emily Blunt donne de la voix dans la bande-annonce du «Retour de Mary Poppins»

Prévu au cinéma le 19 décembre, «Le Retour de Mary Poppins» a dévoilé sa bande-annonce, avec Emily Blunt dans le rôle de la célèbre nourrice.

Cinquante-quatre ans après, les ingrédients qui ont fait le succès du film originel ne semblent pas avoir changé. La nouvelle nanny de Disney ressemble d'ailleurs beaucoup à Julie Andrews, qui avait incarné le personnage en 1964. Le charme so british de l'héroïne agit toujours. Cette fois-ci, elle fait son retour dans la vie de Michael et Jane, les deux enfants du premier opus. Devenu adulte, Michael est veuf et tente d'élever ses trois enfants, avec l'aide de sa sœur.

Mais les temps sont durs, et Mary Poppins - qui n'a pas changé d'un iota - va tout faire pour les aider.

The magic always returns. ✨ Watch the all-new trailer for #MaryPoppinsReturns https://t.co/eNPlJ8xb5q pic.twitter.com/E0QVgfXqaT — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 17 septembre 2018

Que les fans se rassurent, cette nouvelle bande-annonce confirme que le film comportera bien des séquences d’animations se mêlant aux scène en live action (une prouesse en 194) et des effets spéciaux ébouriffants. Il y aura de la magie partout, des objets volants, un allumeur de réverbère et bien sûr, des chansons.

Le tout porté par un casting prestigieux. Emily Blunt reprend le rôle, accompagnée de Ben Whishaw, Emily Mortimer ou encore Colin Firth. Vivement le 19 décembre !