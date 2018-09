Du rock acrobatique dans le métro avec les Jeudis de la danse

Les voyageurs vont faire des bonds ce jeudi dans le métro. La station Bibliothèque-François-Mitterrand, sur la ligne 14, va en effet accueillir des démonstrations et des cours gratuits de rock acrobatique, de 17h30 à 18h30, dans le cadre de la 33e édition des Jeudis de la danse.

Des membres du Vincennes Rock Club viendront ainsi faire étalage de leur talent et montrer les pas de base de cette discipline renversante, inventée aux Etats-Unis dans le sillage du rock’n roll. Ils prodigueront ensuite des conseils aux curieux ainsi qu’aux amateurs de danse qui souhaitent s’y essayer.

Cette initiative de la RATP permet de faire découvrir tous les mois aux usagers du métro une discipline et un univers musical différent. Les prochains rendez-vous sont prévus les jeudis 11 octobre et 8 novembre prochains, et mettront à l’honneur respectivement la danse orientale et le hip-hop.