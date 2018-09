Le zen tient son salon à Paris

Des idées pour se relaxer. Le salon du Zen ouvre ce jeudi à l’Espace Champerret (17e), à Paris, jusqu’à lundi.

L’événement accueillera 360 professionnels de l’épanouissement personnel et du bien-être, de 10h30 à 19h (21h le vendredi pour une nocturne festive). Les visiteurs pourront ainsi se renseigner à propos des dernières pratiques, méthodes ou produits, sur plus de 200 ateliers et conférences.

Des espaces leur offriront aussi la possibilité d’expérimenter plusieurs activités, comme la méditation, pour retrouver la forme et apaiser son esprit. Par ailleurs, cette 31 édition comprendra trois nouveautés : un espace «changer sa vie», un salon de thé zen et des déjeuners en pleine conscience.

Il est possible de télécharger son invitation gratuite sur le site internet de l’événement. Sinon, le prix d’entrée est de 8 euros, et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, les chômeurs, les bénéficiaires du RSA, les étudiants et les invalides.