Golf : comment se rendre à la Ryder Cup ?

Alors que 300.000 spectateurs sont attendus pour la Ryder Cup, qui commence ce mercredi à Saint-Quentin-en-Yvelines (78), plusieurs possibilités existent pour se rendre à cet événement. A noter que pour des raisons de sécurité, il est impossible d'y aller à pied.

Par la route

Saint-Quentin-en-Yvelines, qui accueille les épreuves au Golf national, se trouve à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Paris. Les personnes qui choisissent la voiture doivent impérativement se garer dans les trois parkings publics aux abords du Golf national, moyennant de 20 à 40 euros suivant le jour.

Puis des navettes gratuites les acheminent vers les greens. A noter qu'il est possible de réserver son ticket de parking à l'avance sur le site internet dédié.



© Ryder Cup

En vélo ou moto

Les cyclistes et les motards pourront se garer gratuitement dans des espaces dédiés à l'intérieur des parking PR1, situé à Toussus-le-Noble, ainsi qu'au PR3, situé à Versailles.

Par les transports en commun

Les détenteurs de tickets trouveront des navettes gratuites à la sortie des gares de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) et de Massy-Palaiseau (91). La première, accessible depuis Paris avec le RER C ainsi que les lignes N et U, se trouve à environ 7 km du Golf national.

La seconde est desservie par la ligne RER B, et se trouve à près de 21 km des greens de Saint-Quentin. Les lignes de transports concernées sont renforcées sur la durée de la Ryder Cup, et des agents supplémentaires sont déployés dans les gares par la RATP et la SNCF.

En taxi

Des zones de dépôt et de ramassage pour les taxis sont installées dans les parking PR1 (à Toussus-le-Noble) et PR3 (à Versailles). Les personnes qui déposent un membre de leur famille ou un ami peuvent également y accéder gratuitement.