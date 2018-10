Brocante de l'ADJC : de belles affaires ce dimanche place maubert à Paris

Que les chineurs, qui, au début de chaque mois de septembre, ne manquent pas de venir faire des affaires lors de la traditionnelle brocante de la place Maubert (5e), se rassurent.

Le rendez-vous traditionnel n’a pas disparu, il a simplement été décalé à titre exceptionnel. C’est donc ce dimanche, à deux pas de la cathédrale Notre-Dame, que les nombreux stands accueilleront une foule éclectique de collectionneurs passionnés, d’amateurs de trésors, de touristes étrangers ou de riverains.

Il n’est pas rare non plus d’y croiser quelques people. Objets d’art, meubles, articles de puériculture, vêtements, livres, jouets, petit et gros électroménager…

Une pause pour se restaurer

Les occasions de (se) faire plaisir ou d’effectuer des achats utiles sont nombreuses. Les acheteurs dont la déambulation parmi les stands aura creusé l’appétit pourront notamment déguster de succulentes pâtisseries faites maison, confectionnées par les bénévoles qui s’affairent chaque année.

Car cette brocante sympathique n’est pas un événement comme les autres. Organisée par l’association Amis des jeunes chrétiens (ADJC), ses bénéfices permettent d’organiser, pour des jeu­nes venus d’horizons variés, de nombreu­ses activités.

Parmi elles, des séjours de révision scolaire, des vacances au ski, des rencontres sportives, des conférences, des cycles de formation ou encore des actions caritatives. Faire ses emplettes place Maubert permet ainsi de réaliser de belles affaires, mais aussi de financer un projet particulièrement beau. Une journée à ne surtout pas manquer.

Brocante des Amis des jeunes chrétiens, dimanche, de 8h à 19h, place Maubert, Paris 5e.