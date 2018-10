Halloween : les 5 endroits pour se faire peur à Paris et en Ile-de-France

C’est le moment de sortir son plus beau déguisement et sa boite de maquillage pour profiter de cette nuit festive où montées d'adrénaline et cris stridents sont à l’honneur. Voici une sélection de lieux qui fera frissonner même les plus téméraires le soir du 31 octobre.

Le plus névrosé : le musée grévin

Simple musée de cire en journée, le musée Grévin va se transformer en un véritable hôpital ténébreux et clandestin, destiné à remettre au pas des tueurs, des vagabonds, des voyous, ou encore des malades mentaux. Confiés à des médecins sans scrupule et des professeurs avides d’expériences nouvelles, ces marginaux vont subir l’inimaginable. Du 25 au 31 octobre, le musée organise sept nocturnes psychotiques pour vivre le grand frisson de ce laboratoire de l’horreur.

La folie s’empare de Grévin, du 25 au 31 octobre, Musée Grévin (9e).

le plus toxique : le manoir de paris

Cette année, le Manoir de Paris repousse les limites de la peur avec « Toxic et quarantaine », un show glaçant durant lequel il va falloir survivre à une épidémie des plus dévastatrice en trouvant le sas de décontamination. Au programme, une centaine d'acteurs survoltés, des environnements et des effets totalement renouvelés pour un maximum de frissons.

Toxic et quarantaine, du 5 octobre au 18 novembre, Manoir de Paris (10e).

Le plus énigmatique : l'escape game saw

©Leavin Room

C’est le grand retour du tueur au puzzle. Après le succès de l’escape Saw, l’aventure continue au LeavinRoom avec Saw Game Over, un opus final encore plus machiavélique. Les participants découvriront une ambiance angoissante, un d’un décor plus vrai que nature et des énigmes bien ficelées. Durant une heure, chaque équipe est enfermée dans une salle en équipe de trois à cinq. Ensemble, ils devront faire preuve de cohésion et résoudre une série d’énigmes pour parvenir à semer le tueur psychopathe.

Escape Game Saw Game over, LeavinRoom Paris (17e).

le plus enchanté : dysneyland paris

Le Parc parisien s’apprête à livrer à ses visiteurs une soirée plus envoutée, plus enflammée et plus endiablée que jamais. Au sein d’une atmosphère maléfique mais toujours aussi magique, spectacles et animations teintés de mystère seront à l’honneur dont l’incontournable parade La Célébration Halloween des Méchants Disney. L’occasion de retrouver ses personnages préférés sous un nouveau jour, à la faveur de la nuit. Et nouveauté cette année, certaines attractions adorées des mortels resteront ouvertes jusqu’au 2 heures du matin.

Disneyland Paris, le 31 octobre, (77).

Le plus maudit : le parc asterix

Si les gaulois s’attendent à retrouver Astérix et Obélix, ils vont être surpris. Entre les trois maisons hantées, la nouvelle zone maudite « La Foire aux 6 trouilles », le spectacle de magie « Magna Maleficus », les spectacles de rues et les attractions métamorphosées, le Parc Asterix à de quoi faire pâlir les plus courageux cette année. Une série de sensations fortes ponctuée par le spectacle de feu, une création électrisante mettant en scène une multitude de chorégraphies enflammées et jongleries graphiques sur la plage du lac.

Peur sur le parc, jusqu'au 4 novembre et nocturnes le 31 octobre, 1,2,3 novembre, Parc Astérix (60).