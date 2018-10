Les 5 restaurants japonais à découvrir à Paris

A l’occasion de la saison « Japonisme 2018 : les âmes en résonance », organisé en l’honneur du 160e anniversaire des relations franco-japonaises, voici une sélection des 5 restaurants japonais qui feront voyager les papilles.

Le Matsuhisa Paris

©Matsuhisa

Installé dans un lieu branché de la capitale, à deux pas de l’Arc de Triomphe, Le Matsuhisa Paris offre une carte dépaysante mêlant la cuisine japonaise et péruvienne. Dirigé par le Chef Hideki Endo et sa brigade de maîtres sushi, le restaurant propose des assiettes généreuses garnies de sashimis de thon Albacore accompagnés de piments jalapeños, (29€), Tataki de saumon (22€), de morue noire et sa sauce miso, des tacos d’algues ou encore de sushi et maki traditionnels.

Le Matsuhisa Paris, 37, avenue Hoch (8e).

Hanawa

©Michelin

Hanawa voit les choses en grand. Avec ses deux salles - une côté jardin et une côté rue - ce restaurant offre une expérience de dégustation impériale avec des chefs maitrisant aussi bien la cuisine nippone que française. A la carte, les clients pourront opter par exemple pour une Dorade royale (18€), des gambas et algues (18€), des épinards chauds au dashi (12€), ou encore pour la caille grillé sauce teriyaki (23€).

Hanawa, 26, rue Bayard (8e).

Ao Izakaya

©Ao Izakaya

Aux fourneaux de Ao Izakaya, le chef Yasuo Nanaumi interprète les grands classiques de la gastronomie japonaise, mais ne s’interdit pas non plus des ponts avec la cuisine française. Le chef imagine le menu de ses clients en proposant un « omakase » (69€) en sept plats selon son humeur et les saisons. Semblable à un petit salon privé, cette adresse réserve bien des surprises à ses clients.

Ao Izakaya, 12 rue de Caumartin (9e).

Inagiku

©Inagiku

Réputé pour la finesse et le raffinement de ses mets, le restaurant Inagiku offre des plats populaires et incontournables, à savourer au sein d’un décor tout en bois et pierre. Au menu, raviolis de Amaebi, Shitake, foie gras ou Tataki (saumon et thon), oeufs ChawaMushi à la vapeur, légumes sautés et en dessert, un fondant au chocolat accompagné d'une glace au Yuzu avec des fruits de saison.

Inagiku, 14, rue Pontoise (5e).

Zen

©ZEN

Telle une cantine nippone, le restaurant Zen conjugue cuisine authentique de saison et décoration épurée. On y déguste des plats typiquement japonais tels que le ramen, le donburi, le curry japonais ou le poisson grillé. Et en dessert, de délicieuses pâtisseries d’influences françaises aux saveurs japonaises comme le fraisier japonais ou un délicieux chou à la crème au thé vert matcha.

Zen, 8, rue de l'Échelle (1er).