3 spectacles pour sensibiliser le jeune public à l'écologie

La protection de l’environnement est au centre des débats de société et concerne plus que jamais le jeune public. Voici trois spectacles qui abordent de façon ludique, et à hauteur d’enfant, les grandes questions écologiques.

Pourquoi ne faut-il rien jeter dans la mer ? Pourquoi le tri est-il important ? Pourquoi faut-il couper l’eau quand on se lave les mains ? Pourquoi les pesticides sont-ils nocifs ? Toutes ces questions trouveront des réponses sur scène, dans ces spectacles qui se veulent pédagogiques sans oublier d’être, évidemment, récréatifs.

Une croisière ludique pour protéger les océans de la pollution - De 3 à 10 ans

Nommée aux petits Molières en 2016, dans la catégorie meilleur spectacle jeune public, «La pirate écologique» lance un défi aux enfants : vivre tout un tas d’aventures pour que la mer reste propre. Dans cette pièce humoristique, interactive, et pleine d'énergie positive, les jeunes moussaillons devront mettre la main à la pâte et aider la pirate Carlotta à attraper le capitaine Beurk, qui jette tous ses déchets par-dessus bord. Parmi leurs missions, ils devront sauver un dauphin pris dans des filets ou aider une tortue géante qui ne digère pas le plastique. Autant d'exemples concerts qui permettent de sensibiliser à la pollution des mers avec à propos.

«La pirate écologique», du 21 octobre au 31 mars, Théâtre de la Contrescarpe, Paris 5e.

Une comédie d’aventure pour expliquer les bons gestes - dès 5 ans

C’est aussi par le prisme de l’aventure que «Mission planète» propose de familiariser les enfants aux gestes simples qui permettent de protéger l’environnement. Ils suivront, cette fois, les péripéties de deux petites filles très différentes. Elles devront apprendre à faire équipe pour sauver la planète d’un mystérieux Pollu, maître de la pollution. Suspense et rebondissements ponctueront cette comédie d’aventure portée par des comédiens qui évoluent dans des costumes et décors élaborés à partir de matériaux recyclés.

«Mission planète», du 20 octobre au 5 janvier, Comédie Bastille, Paris 11e.

Une aventure écolo pour expliquer l’impact des pesticides sur la faune - Dès 4 ans

Les enfants peuvent tout comprendre à condition d’employer les bons mots. Dans «Miss Cap’taine écologie contre Pestos», son auteur et interprète Cécilia Fornezzo y aborde l’épineuse question des engrais et pesticides et leur impact sur la faune. Un sujet qu’elle a voulu traiter avec humour et en musique autour des péripéties d’une petite fille et de son amie la coccinelle. Ensemble, elles devront retrouver la formule d’un nouvel engrais sans danger pour les insectes, dérobée par le roi des pesticides, Pestos.

«Miss Cap’taine écologie contre Pestos», du 5 décembre au 3 janvier, La Comédie Saint Michel, Paris 5e.