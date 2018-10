Les 3 nouveaux escape games à découvrir à Paris

Original, stimulant et amusant, le phénomène escape game ne cesse de se réinventer en proposant des scénarios toujours plus imaginatifs. Voici les trois nouvelles aventures, pour les grands et les petits, à découvrir au plus vite dans la capitale.

Le plus amusant : Oggi et Les Cafards

©DR

A l’occasion des 20 ans du célèbre dessin animé Oggi et Les Cafards, Xilam et Majestic propose une aventure inédite qui plongera les grands et les petits dans l’univers déjanté de ce gros matou bleu dont la seule obsession est de se débarrasser des cafards. Dès le début de l’aventure, les participants seront surpris de ne pas trouver Oggy confortablement installé dans sa maison.

Et pour cause, ils vont devoir résoudre le mystère de sa disparition. Parmi des décors dépaysants allant des pyramides d’Égypte jusqu’au pays des 1001 nuits, chaque équipe (à partir de 4 joueurs), devra faire preuve de logique et d’une grande énergie pour sauver leur héros préféré.

A noter que les scénarios sont déclinés dans une version adulte et une version enfant à partir de 7 ans.

Oggi et Les Cafards, Majestic Escape Game (1er).

Le plus artistique : le Projet Exodus

Au milieu des collections du plus beau musée du monde, chaque équipe (de 2 à 6 joueurs) aura pour mission de résoudre une série d’énigmes pour retrouver des tableaux mis à l’abris durant la Seconde Guerre mondiale et bien sûr, trouver la sortie. Le tout en deux heures top chrono.

Mais pas de panique, un agent Exodus se tient à la disposition de chaque équipe tout au long du parcours pour mener à bien cette mission. Un voyage dans le temps qui permettra aux familles de (re)découvrir les œuvres avec originalité.

Projet Exodus - Les couloirs du Temps, jusqu’au 5 janvier, musée du Louvre (1er), louvre.fr.

Le plus mystérieux : Assassin’s Creed – Le secret de Napoléon

©DR

Le musée de l’Armée accueille Assassin’s Creed - Le secret de Napoléon 1er, un nouvel escape développé en partenariat avec Ubisoft. Après la célèbre « bataille des Pyramides », en 1798, Napoléon revient vainqueur d’Égypte avec une relique inestimable capable d’accorder à son propriétaire le pouvoir de contrôler l’esprit des hommes.

Selon plusieurs sources, la relique serait encore auprès du tombeau de l’Empereur, aux Invalides. Munie d’un smartphone et d’une carte de l’hôtel, chaque équipe aura pour objectif de percer le secret de Napoléon en recueillant des indices de la cour d'honneur à l’église du Dôme où se trouve le tombeau de l'Empereur.

Assassin’s Creed - Le secret de Napoléon 1er, du jusqu’au 4 novembre, Hôtel des Invalides, musée de l’Armée (7e).