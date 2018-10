Les 3 festivals de musique à ne pas rater en novembre à Paris

Les mélomanes sont gâtés en novembre. Jazz, rock, indé, … Il y a en a pour tous les goûts. Voici un tour d’horizon des festivals de musique à noter dans les agendas.

Pitchfork Music Festival

Rendez-vous incontournable de cet automne, le Pitchfork Music Festival Paris prend ses quartiers au cœur de la Grande halle de la Villette (19e) du 1er au 3 novembre pour sa nouvelle édition. Durant ces trois jours de fête, les visiteurs découvriront une programmation ambitieuse qui met en avant le meilleur de la musique indé indépendante.

Parmi les artistes à ne pas manquer : Etienne Daho, la coréenne Peggy Gou, qui s’est imposée sur la scène électronique avec ses sets éclectiques, le groupe de rock londonien Dream Wife, la chanteuse anglaise Tirzah, réputée pour sa musique à mi-chemin entre pop, RnB et soul, ou encore Mac DeMarco et Snail Mail.

Enfin, les deux premiers jours du festival, la fête se prolongera jusqu’au petit matin au Trabendo voisin pour des After Party jusqu’au petit matin.

Pitchfork Music Festival, du 1er au 3 novembre, Grande halle de la Villette (19e).

Les Inrocks Festival

Plus déjanté que jamais, le festival des Inrocks est de retour à La Gaîté Lyrique (3e) pour une 31e édition placée sous le signe de la découverte et de la dialectique « Faites/Fête ! ». Du 21 au 25 novembre, le public va en prendre plein les oreilles grâce à une programmation musicale de pointe.

Mais pas seulement. Il pourra également assister à des projections, expositions, rencontres, et débats qui questionneront la fête comme volonté de redessiner l’espace et de s’approprier son corps. A l’affiche, on retrouvera notamment Miossec, Terrenoire, W.H. Lung, John Grant, Queen Zee ou encore les excellents TOUTS et Fontaines D.C.

Les Inrocks Festival, du 21 au 25 novembre, La Gaîté Lyrique (3e).

Festival Jazzcolors

Le Festival jazzcolors investit de nouveau la capitale du 30 octobre au 30 novembre pour une 16e édition. Durant un mois, pas moins de 21 concerts seront proposés au public. Des artistes de renommée internationale se produiront dans dix centres culturels parisiens. Bojan Z, fidèle parrain du festival, ouvrira le 30 octobre les festivités accompagné de Pierre-François Dufour (violoncelle) et de Bastien Burger (basse), pour un concert au Centre Wallonie-Bruxelles.

On retrouvera également la vocaliste Riona Sally Hartman, qui fera découvrir des titres de son nouvel album au Centre Tchèque de Paris, mais aussi le trio hongrois Bartok Impressions, la voix chaleureuse de Indré Gasiuné 4tet, qui est arrivée demi-finale du prestigieux concours Shure Montreux Jazz 2016, ou encore le groupe virtuose et raffiné Titoks, trois jeunes amis musiciens estoniens.

Festival Jazzcolors, du 30 octobre au 30 novembre, dans divers lieux culturels parisiens.