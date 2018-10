Salon Expérience Montagne : la montagne s'installe à Paris

Un nouveau salon débarque à Paris. Son nom, Expérience Montagne, un salon entièrement consacré à l'univers de la montagne, qui a lieu de ce vendredi 26 à ce dimanche 28 octobre.

Selon une étude OpinionWay pour SEH United Hôteliers publiée en juin, 28 % des Français envisagent de partir en vacances à la montagne cet été. Ils n'étaient que 18 % en 2010. La montagne est donc à la mode.

Ludovic Bossé et Frédéric Delporte, deux fondus de montagne, l'ont bien compris, et lancent cette année le salon grand public Expérience Montagne, à Paris Expo Porte de Versailles. Objectif de celui-ci, promouvoir toutes les richesses de la montagne, pas seulement en hiver, mais en toutes saisons. Le salon est découpé en trois villages thématiques, sur un espace total de 8 000 m2 d'exposition et d'animations.

Le Village Découverte est destiné à ceux qui veulent découvrir la montagne autrement, à travers l'art (peinture, sculpture, musique...), mais également la gastronomie. Des fabricants artisanaux seront notamment présents pour vendre leurs produits.

VTT, mur d'escalade, parcours d'accrobranche...

Quant au Village Sensation, c'est le lieu où l'on peut venir s'essayer à différentes activités : le VTT et le VTT électrique, sur une piste de 100 mètres de long dotée d'obstacles à franchir, l'escalade, grâce à un mur de 6,5 mètres de haut, ou encore l'accrobranche. Un simulateur de conduite a également été installé pour permettre d'appréhender la conduite sur neige.

Enfin, sur le Village Evasion, les visiteurs peuvent organiser leurs futures vacances à la montagne, grâce aux offices de tourisme, voyagistes et autres professionnels du milieu présents dans cet espace.

Des personnalités sont là pour partager leur passion de la montagne et échanger avec les visiteurs : l’ancien champion olympique de slalom Jean-Pierre Vidal, le freerider Jérémy Prevost, ou encore l’alpiniste et directrice des Éditions du Mont-Blanc Catherine Destivelle.

Le salon est ouvert de 10h à 19h vendredi et samedi, et de 10h à 18h dimanche. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Pour les plus de 12 ans, l'entrée simple non datée coûte 5 euros, et le pass 3 jours 7,50 euros.