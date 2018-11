On a testé le nouveau parcours de Flyview : un voyage en réalité virtuelle à travers le monde

Aux quatre coins du monde à 360 degrés. L'attraction FlyView réinvente son offre et propose de s’évader en réalité virtuelle en survolant sept destinations de rêve. Installés à bord d’un jet pack, les visiteurs pourront découvrir la Grande Muraille de Chine ou encore le Mont Blanc avec toutes les sensations de vol.

Après son expérience inédite de survole de la capitale, FlyView dépasse les frontières avec ce nouveau parcours dépaysant. Au top départ, la turbine du jet pack démarre, le simulateur se met à vibrer et le flyviewer s’élève dans son silo en direction des contrées lointaines pour une durée de 18 minutes.

©DR

Durant ce voyage, les flyviewers découvriront des vues époustouflantes : La Grande Muraille de Chine, les chutes Victoria en Afrique, Le Salto Ángel au Venezuela, le lac Baikal ainsi que la rivière Kambalnaya et ses ours en Russie, l’archipel de Rajat Ampat en Indonésie et le Mont Blanc.

©FlyView

Pour optimiser les sensations de vol, chaque jet pack est accompagné d’un casque de réalité virtuelle HTC Vive avec un dispositif sonore, qui offre une immersion réaliste. Quant aux 50 simulateurs de jet packs, ils ont été montés sur vérin, développés sur-mesure et construits en France. Petits coups d’accélération, arrêt en vision panoramique, rotations et déplacements latéraux, tous les mouvements ont été synchronisés avec le parcours.

©FlyView

FlyView, 30 rue du 4 septembre, Place de l’Opéra (9e).