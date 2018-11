«Michael Jackson, icône de l’art» : le «King of Pop» au Grand Palais

Près de 10 ans après sa mort, l'héritage de Michael Jackson est plus vivant que jamais. Ainsi, le Grand Palais et la National Portrait Gallery de Londres ont eu la bonne idée d’unir leurs forces avec le Michael Jackson Estate afin d’organiser une grande exposition autour de l’impact de la star dans le champ de l’art contemporain.

Imaginée selon une perspective à la fois chronologique et thématique, l'exposition Michael Jackson On the wall se propose non seulement de revenir sur l'histoire du Roi de la Pop mais aussi de mettre en avant les questions esthétiques et culturelles, sociales et politiques qu'il a suscitées dans la création artistique.

©Grand Palais

Depuis les années 1980 à aujourd’hui, les visiteurs découvriront les œuvres - peinture, dessin, sculpture, photographie - d’une quarantaine d’artistes internationaux ayant utilisés l’image de ce mythe comme source d’inspiration.

©Grand Palais

Parmi eux, Rita Ackerman, Dara Birnbaum, Candice Breitz, Mark Flood, Grayson Perry, mais aussi Lorraine O’Grady. On y croisera aussi le tableau de Kehinde Wiley, Portrait équestre du roi Philippe II (Michael Jackson), les clichés de David LaChapelle, ou encore le portrait pop art de Mickael Jackson réalisé par Andy Warhol en 1984.

©Grand Palais

A cette occasion, trois chorégraphes français, Raphaëlle Delaunay, Jérôme Bel et François Chaignaud, ont été invités à imaginer une œuvre performée sous forme de films. Ces derniers seront diffusés à différents endroits du parcours de l’exposition.

Michael Jackson : On the Wall, du 23 novembre 2018 au 14 février 2019, Grand Palais (8e).