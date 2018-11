Mondial du tatouage : la billetterie est ouverte

A un peu moins de cent jours de l’événement, la billetterie est désormais ouverte pour le Mondial du tatouage de Paris.

Cette 9e édition se déroulera les 15, 16 et 17 février prochains, à la grande halle de La Villette (19e). Les visiteurs pourront admirer le travail de plus de 400 tatoueurs venus du monde entier. Les meilleurs d’entre eux seront départagés par un jury, et recevront en trophée une tête de panthère sculptée par le célèbre Tin-Tin.

De nombreuses animations seront également organisées, comme des concerts ou encore des food-trucks. Environ 35 000 personnes, fans ou simples curieux de tatouages, sont attendues.