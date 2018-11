Une exposition à New York pour les 90 ans de Mickey

Alors qu’elle fêtera son 90e anniversaire le 18 novembre, la plus célèbre des souris fait l’objet d'hommages dans le monde. A New York, les fans sont invités à découvrir l’exposition «Mickey : The True Original Exhibition» jusqu’au 10 février 2019.

Un événement dans la Grosse Pomme, plus particulièrement dans le quartier de Meatpacking District. C’est dans cette mégalopole américaine que Mickey Mouse, croqué par Walt Disney, est apparu pour la première fois, en noir et blanc, dans «Streamboat Willie» le 18 novembre 1928 au Colony Theatre.

Au fil des décennies, ce personnage s’est peu à peu transformé dans la centaine de films et dessins animés, jusqu’à côtoyer un univers en Technicolor et devenir une icône de la pop culture.

Mise en place par le dessinateur et styliste Darren Romanelli sur plus de 1 500 m2, «Mickey : The True Original Exhibition» se décline en dix espaces pour une immersion totale, et réunit dessins, toiles et créations originales réalisées par des artistes, des sculpteurs et des designers contemporains à partir de l'univers de la petite souris. Parmi cette vingtaine d'invités, Kenny Scharf, Amanda Ross-Ho, London Kaye ou encore Shinique Smith.

«Qu’il s’agisse de l’exposition (...) ou des festivités qui seront organisées tout au long de l’année dans nos parcs d’attractions à travers le monde, nous rendons hommage au lien profond qui unit Mickey et Minnie aux familles et aux fans depuis près d’un siècle», explique Bob Chapek, PDG de Disney Parks, Experiences and Consumer Products.

Les billets pour cette exposition temporaire ouverte du mardi au dimanche, de 10h à 20h, sont disponibles au prix de 38 dollars (33 euros). Il faut impérativement réserver sa place sur le site dédié avant de s’y rendre. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans.

«Mickey : The True Original Exhibition», jusqu’au 10 février 2019, au 60 10th Avenue, New York.