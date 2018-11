L'artiste urbain JR exposé à la Maison européenne de la photographie

Pour la première fois en France, la Maison européenne de la photographie (4e) donne carte blanche au célèbre artiste urbain JR, reconnu pour ses collages photographiques librement exposés sur les murs du monde entier.

Intitulée « JR, Momentum la mécanique de l’épreuve », l’exposition propose aux visiteurs de s’immerger dans le processus créatif de cet artiste humaniste et engagé, qui par ses formats démesurément grands, donne une voix aux anonymes et rend l’art accessible à tous.

©JR-ART.net

De ses premiers graffitis à ses portraits XXL, on y découvrira des séries iconiques comme « Women are heroes », soulignant le rôle essentiel des femmes dans la société et qui sont souvent la cible des conflits, « Géants », un projet qui s’intéresse aux athlètes inconnus, ou encore « The Wrinkles of the City », qui visent à révéler l’histoire d’un pays en se focalisant sur les rides marquées de ses habitants.

©JR-ART.net

Enfin, l’exposition dévoilera également une fresque interactive explorant le large éventail d’opinions qui entourent le débat du port d’armes et divisent les États-Unis, à travers les portraits de quelques 245 américains.

©JR-ART.net

« JR, Momentum la mécanique de l’épreuve », jusqu’au 10 février, Maison européenne de la photographie (4e).