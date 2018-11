Véronique Gallo ou les aléas d'une mère de famille

Après son succès au théâtre des Mathurins la saison dernière, Véronique Gallo reprendra, lundi 26 novembre au Casino de Paris, son «One mother show» pour une date exceptionnelle.

Drôle et attachante, la comique belge y dépeint de son humour bienveillant sa vie trépidante de mère de famille nombreuse. Il faut dire qu'avec quatre enfants, un Bertrand, un chien et quelques hamsters enterrés dans le jardin, elle a matière à faire rire. Trajets en voiture, nuits sans sommeil, vie de couple, fantasmes, activités des enfants, dépassement de soi... elle livre avec à propos un florilège de morceaux choisis qui feront l’unanimité. Sous sa plume efficace, maman est loin d'être un job de tout repos. La comédienne sera également en tournée en France et en Belgique en décembre et l'année prochaine.

Véronique Gallo The one mother show, le 26 novembre, Casino de Paris, Paris 9e. casinodeparis.fr