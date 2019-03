Ben et Arnaud Tsamère : un duo au diapason dans «Ensemble sur scène»

Arnaud Tsamère et Ben ont présenté mercredi 19 décembre, au théâtre de l’Œuvre, leur nouveau spectacle «Ensemble sur scène». Ce two men show, écrit à quatre mains, sera à l’affiche de l’Alhambra du 31 janvier au 9 mars. Un spectacle qui sort des sentiers battus et mêle leurs univers décalés et délicieusement absurdes.

Douze ans après s’être rencontrés au théâtre des Blancs Manteaux et une centaine de sketchs en duo pour la télévision plus tard, les deux humoristes montent donc, pour la première fois, ensemble sur scène avec un spectacle doux dingue à leur image. Celle d’artistes fins tricoteurs de situations absurdes que l’on a pu découvrir dans leurs précédents one man shows «Chose promise» et «Confidences sur pas mal de trucs plus ou moins confidentiels» d’Arnaud Tsamère et «Eco-résponsable» signé Ben. Revisitant sur scène les différents formats télévisuels – JT, interview, direct, enquête, témoignage – qu’ils parodient avec efficacité, le duo livre une série de sketchs totalement décalée.

L’art de détourner la réalité

Rois de l’absurde et maîtres dans l’art de jouer avec les mots pour provoquer des situations inattendues et irrésistibles, ils se lancent ainsi dans un «duplex» savoureux entre Paris, Matignon, Biarritz et Londres, livrent un état des lieux jubilatoire du tennis français, imaginent une vente aux enchères totalement surréaliste, échafaudent un vol de portable complètement délirant où la victime parle beaucoup et le voleur préfère rendre son larcin, enquêtent sur le recrutement des hackers, rejouent les débats politiques du second tour et vont jusqu’à concevoir un congrès démographique des abeilles.

Autant de situations ancrées dans la réalité mais nourries par leur imagination débordante, qui entraînent le public dans un monde à part et réjouissant. Le leur.

«Ensemble sur scène», du 31 janvier au 9 mars, Alhambra, Paris 10e.