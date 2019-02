Paris Manga & Sci-Fi Show réunit les générations Y et Z

Le parc expo de la Porte de Versailles va se muer en véritable temple de la culture pop, le week-end des 16 et 17 février. A la croisée des générations Y et Z, la convention Paris Manga & Sci-Fi Show, qui fête sa 27e édition, entend rassembler plus de 75.000 visiteurs.

Devenu un rendez-vous parisien incontournable, l'événement va couvrir tout ce qui passionne les millenials, mais aussi leurs parents, nés durant les années 1970-1980. Des mangas, donc, aux comics, en passant par le cosplay, les arts-martiaux, le catch, les jeux vidéo, les séries TV et les youtubeurs, chaque centre d’intérêt sera exploré avec diverses animations et des invités iconiques.

Du côté du Japon, Shuhei Morita, réalisateur du célèbre animé Tokyo Ghoul, y présentera son travail. Il sera accompagné par son compatriote Yoshihiro Oyabu, qui officie autour de la série animée à succès My Hero Academia, au sein du studio Bones.

© Fox

Venus directement des Etats-Unis, les acteurs Robyn Lord Taylor et Cody Michael Smith célèbreront les 80 ans de Batman. Super-vilains emblématiques de la série Gotham, les deux comédiens, qui incarnent respectivement le Pingouin et l'Homme-Mystère reviendront sur leurs rôles, alors que la 5e et ultime saison est diffusée actuellement outre-Atlantique.

Et forcément, un peu de nostalgie les accompagnera sur le salon, à l'instar de Robyn Lord Taylor (photo) pour qui le personnage d'Oswald Cobblepot est «l’un des plus complexes et les plus ambitieux» de sa vie. «Ce dont je me souviendrai le plus, ce seront les amis incroyables que je me suis fait parmi les acteurs et l’équipe. Nous partagerons toujours ces souvenirs», commente-t-il avant sa venue en France.

L'acteur se montre d'ailleurs ouvert à une éventuelle suite ou un spin-off. «Je pense qu'il serait très difficile de trouver une histoire qui pourrait dépasser tout ce que nous avons fait au cours des cinq dernières années. Cependant, si le script était juste et qu'ils me voulaient, je serais là sans hésiter», précise-t-il.

© P.TEISSON

Outre des séances de dédicaces avec ces stars américaines, les fans du chevalier noir pourront aussi faire un tour du côté de la case comics du salon. Tyler Kirkham qui a fait la démonstration de ses talents sur Batman sera le fier représentant du coin dédicaces du salon, aux côtés d'autres dessinateurs de super-héros.

Autres stars du salon, les youtubeurs viendront également à la rencontre de leur public. Karal, Ptikouik, Bob Lennon, ou encore la web-série Noob.

Paris Manga & Sci-Fi Show, demain et dimanche, hall 7.2, Parc Expo de la Porte de Versailles.