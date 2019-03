La très attendue zone dédiée à Star Wars ouvrira le 31 mai à Disneyland Resort

Les fans de Star Wars attendaient cette date avec impatience : Disney a annoncé jeudi 7 mars que sa nouvelle zone dédiée à la célèbre saga sera ouverte au public le 31 mai prochain à Disneyland Resort (Californie), puis le 29 août au Disney's Hollywood Studios (Floride).

L'entreprise américaine a vu les choses en grand pour cet espace baptisé «Galaxy's Edge» : «Vous aurez l'opportunité de voir, d'entendre et de découvrir [la planète] Batuu - du point d'eau local à la Cantine d'Olga, en passant par la fascinante nouvelle attraction Millenium Falcon : Smugglers Run, qui vous met aux commandes du vaisseau le plus célèbre de la galaxie», peut-on lire dans le communiqué.

Quelques mois après cette première ouverture, une autre attraction - Rise of the Resistance - fera son apparition. Elle plongera les visiteurs au cœur d'une bataille entre le Premier Ordre et La Résistance.

Les apprentis Jedi pourront également se reposer à bord d'un vaisseau spatial avec vue sur l'espace dans un tout nouvel hôtel, et visiter des restaurants et magasins thématiques.

Quelques images de ce nouvel univers ont d'ores et déjà été publiées sur les réseaux sociaux.

#EXCLUSIVE drone video of #StarWars Galaxy's Edge at #Disneyland. Opening to the public on May 31st. pic.twitter.com/EW71yKORl0 — Rob McMillan (@abc7robmcmillan) 8 mars 2019

Disneyland Paris aura également droit à son extension consacrée à Star Wars. Mais les fans français devront prendre leur mal en patience, puisqu'elle ne verra pas le jour avant 2022.